Brand Radar: Boho-chic erfgoed ontmoet moderne momentum bij Sessùn

In het huidige, drukke consumentenlandschap weet Sessùn trouw te blijven aan zijn roots en tegelijk gestaag te groeien. Het Franse damesmodelabel, opgericht in 1996 in Marseille door Emma François, staat bekend om zijn boho-chic esthetiek, gekenmerkt door aardetinten, natuurlijke stoffen en ontspannen silhouetten, verfijnd door een vrouwelijk tailoring. Bijna drie decennia later is Sessùn uitgegroeid van een klein Marseillaans project tot een merk in het segment ‘betaalbare luxe’ met internationale aanwezigheid. Meer dan 70 procent van de stoffen is afkomstig van natuurlijke materialen. Het bedrijf omschrijft zichzelf als “een zonnig, gastvrij en diep menselijk merk”. Deze filosofie resoneert bij milieubewuste, designgerichte shoppers die op zoek zijn naar mode die ambachtelijk en tegelijk toegankelijk aanvoelt.

Merkgeschiedenis en evolutie

De reis van Sessùn begon toen François terugkeerde uit Latijns-Amerika, waar zij zich liet inspireren door lokale textiels tradities en markten. In 1996 lanceerde ze haar eerste collectie met handgemaakte Latijns-Amerikaanse borduur- en weeftechnieken, invloeden die vandaag nog steeds zichtbaar zijn. De erkenning volgde snel: het winnen van de Young Designer Award van Maison Mode Méditerranée zette Sessùn op weg om een vaste waarde te worden binnen de Franse hedendaagse mode.

In de loop der jaren opende het merk boetieks in Parijs en andere Europese steden, maar het DNA bleef onveranderd: soepelvallende jurken, zachte breisels en tailoring die balanceren tussen een vrijgevochten bohemienstijl en een verfijnde dagelijkse look. De collecties van Sessùn vertellen vaak verhalen die geworteld zijn in natuur en reizen, met een palet van terracottatinten, kanten details en ambachtelijke afwerkingen. Deze mix van authenticiteit en verfijning heeft het merk geholpen een loyale community op te bouwen van vrouwen die zowel individualiteit als tijdloze elegantie waarderen.

Social media en succesfactoren

Sessùn weet ook het digitale podium succesvol in te zetten. Met bijna 500.000 volgers op Instagram gebruikt het merk zijn feed als een zorgvuldig samengesteld moodboard. Zonovergoten lookbooks, lifestylebeelden en user-generated content creëren een warme, aardse storytelling. Naast esthetiek communiceert Sessùn authenticiteit door niet alleen de kleding te tonen, maar ook het vakmanschap en de waarden erachter. Het merk betrekt zijn publiek bovendien met stadsgidsen en lifestyle-inspiratie, waardoor de Sessùn-mentaliteit en -esthetiek verder reiken dan de kleding zelf. Op TikTok verovert het merk terrein met korte stylingvideo’s, content rond ambacht en beeldcarrousels, waarmee het een jongere doelgroep aanspreekt. Hoewel het aantal volgers hier lager ligt dan op Instagram, is de betrokkenheid hoog.

Productaanbod en prijzen

De kracht van Sessùn ligt in vakmanschap tegen toegankelijke prijzen. François bouwde haar label rond ambachtelijke knowhow en natuurlijke stoffen, maar hield de prijzen altijd binnen het segment ‘betaalbare luxe’. Investeerder Emmanuel Pradère benadrukte dat Sessùn “er altijd voor heeft gezorgd de prijzen betaalbaar te houden”. Deze strategie maakt de premiumkwaliteit van het merk concurrerend in het drukke middensegment.

In de Europese webshop kost een handgeborduurde katoenen midijurk ongeveer 185 tot 245 euro, een vest van alpacamix 135 tot 175 euro en een getailleerde jas van een wolmix tussen de 300 en 400 euro. Tassen en accessoires, een kerncategorie voor Sessùn, variëren van 150 tot 400 euro. Hoewel dit ver afstaat van fast fashion, weerspiegelen deze prijzen de waarde van designgedreven, duurzame stukken. Deze aanpak heeft geleid tot stabiele groei en verstevigt de reputatie van Sessùn als een chic en toegankelijk merk dat zowel creativiteit als draagbaarheid biedt.

Wereldwijde aanwezigheid

Sessùn blijft een trots Europees merk, met meer dan 80 boetieks in zes landen, waaronder Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en Duitsland. Spanje is een bijzonder sterke markt met tien winkels, terwijl het Verenigd Koninkrijk er vijf telt. Ongeveer 40 procent van de omzet komt tegenwoordig van buiten Frankrijk. Voor e-commerce, dat levert in heel Europa en daarbuiten, loopt dit op tot 50 procent. Daarnaast wordt het merk wereldwijd verkocht via 400 multibrand-retailers, waarmee de aanwezigheid wordt uitgebreid naar Noord-Amerika en Azië.

Ondanks die schaal weten de boetieks van Sessùn een intieme sfeer te behouden. Locaties zoals Sessùn Alma in Marseille combineren retail met culturele beleving, waarbij mode wordt vermengd met ambacht, muziek en zelfs koffie, en zo de merkfilosofie van community en art de vivre tastbaar maken.

Toekomstperspectief

Eind 2024 begon Sessùn aan een nieuw hoofdstuk toen de Italiaanse Quadrivio Group een belang van 70 procent in het bedrijf nam. De investering is gericht op een verdubbeling van de omzet. Belangrijke prioriteiten zijn groei in Italië en Noord-Amerika, en de versterking van accessoires zoals schoenen, tassen en sieraden.

Duurzaamheid blijft echter centraal staan: in 2024 behaalde Sessùn de B Corp-certificering. De komende collecties leggen de nadruk op biologische en gerecyclede materialen en ambachtelijke processen. De creatieve leiding is nog steeds in handen van François, die een vast ritme aanhoudt van twee hoofdcollecties per jaar, aangevuld met pre-collecties en capsules zoals feestdagencollecties of upcyclinglijnen. Naarmate het label zijn dertigjarig jubileum nadert, is de ambitie duidelijk: wereldwijd groeien met behoud van authenticiteit en menselijkheid. Met de mix van bohemien esthetiek, duurzame toewijding en moderne retailstrategieën laat Sessùn zien hoe een merk kan opschalen zonder zijn ziel te verliezen. Een balans die het merk zowel relevant als geliefd houdt.

