Brand Radar: De avant-garde stijl van Han Kjøbenhavn

Han Kjøbenhavn is een Deens modemerk dat is uitgegroeid van lokale bekendheid tot internationale erkenning. Het label werd in 2008 in Kopenhagen opgericht door creative director Jannik Wikkelsø Davidsen en staat bekend om de combinatie van rauwe streetwear-invloeden met avant-gardistisch Scandinavisch design. In de loop der jaren heeft Han Kjøbenhavn een reputatie opgebouwd als creatief en verhalend sterk merk, met een toegewijde achterban wereldwijd.

Merkhistorie en ontwikkeling

Han Kjøbenhavn begon oorspronkelijk als brillenmerk, maar breidde al snel uit naar volledige ready-to-wearcollecties voor heren en later ook voor dames. De naam ‘Han Kjøbenhavn’ verwijst naar de Deense oorsprong, waarbij ‘Kjøbenhavn’ de oude spelling is van Kopenhagen. Het merk wilde bewust breken met de traditionele Deense designnormen en koos voor een donkerder, alternatief geluid. Al vroeg ontving het merk lovende kritieken en werd het in 2013 door Complex en in 2014 door GQ uitgeroepen tot een van de beste Scandinavische herenmodemerken.

De verhalende runwayshows van Han Kjøbenhavn tijdens Copenhagen Fashion Week, die elk jaar in februari en augustus plaatsvindt, onderstrepen de artistieke visie van het merk en tonen structureel twee hoofdcollecties per jaar. In 2022 haalde Han Kjøbenhavn wereldwijd de headlines met de ‘Grip Dress’, ontworpen voor actrice Julia Fox voor de Oscars: een zwarte leren jurk met een kraag in de vorm van een hand die haar hals omsluit. Het virale moment bevestigde het internationale prestige van het label.

Han Kjøbenhavn FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Sleutelfactoren achter het succes en socialmediadynamiek

De opmars van Han Kjøbenhavn is te danken aan een sterke merkidentiteit en een slimme positionering binnen modecommunities. De focus op storytelling en emotionele resonantie in het design heeft een loyale cultvolgersschare gecreëerd. Die loyaliteit vertaalt zich in een krachtige aanwezigheid op social media: de uitgesproken beeldtaal van het merk leverde meer dan 170.000 Instagramvolgers op, waar lookbookfoto’s en sfeervolle catwalkfragmenten geregeld tienduizenden likes opleveren. Ook op TikTok wordt Han Kjøbenhavn vaak getagd en gedeeld, zowel in behind-the-scenes-content als in dramatische showbeelden. Video’s van Copenhagen Fashion Week en aankondigingen van samenwerkingen, zoals het tonen van modellen met gehoorapparaten om stigma’s te doorbreken, spreken een jong, wereldwijd publiek aan.

Collecties en prijspositionering

Han Kjøbenhavn lanceert jaarlijks twee hoofdcollecties, lente/zomer en herfst/winter, vaak aangevuld met kleinere drops zoals de activewearlijn ‘Silence’ en een recent herlanceerde denimlijn. Het merk positioneert zich binnen het premiumsegment en biedt een eclectisch assortiment. Items uit de nieuwste collectie illustreren een breed prijsbereik: een basic Diamond Slim T-shirt kost 110 euro, terwijl opvallende outerwear zoals de Crinkle Leather Bomber Jacket oploopt tot 1.745 euro. Daartussen bevinden zich stukken zoals de Bankers Coat (470 euro) en populaire streetwearklassiekers zoals hoodies en cargobroeken voor circa 160 tot 310 euro. Deze prijsvork laat zien dat Han Kjøbenhavn zowel toegankelijke luxebasics als high-end avant-gardestukken aanbiedt.

Internationale expansie en bereik

Wat begon in de straten van Kopenhagen, is uitgegroeid tot een wereldwijd modehuis. Han Kjøbenhavn opende zijn eerste flagshipstore in Denemarken en breidde al snel uit met winkels in New York (2013), Parijs (2015) en Londen (2022). In 2025 is het merk actief in tientallen landen, via eigen winkels en via geselecteerde retailpartners. De collecties zijn verkrijgbaar bij high-end retailers en toonaangevende onlineplatforms in Europa, Noord-Amerika en Azië, wat de wereldwijde zichtbaarheid van het label aanzienlijk vergroot. Deze internationale expansie heeft de Kopenhaagse spirit van het merk niet verwaterd; integendeel, Han Kjøbenhavn’s wereldwijde succes is gestoeld op het exporteren van zijn uitgesproken esthetiek en narratief. De doelgroep, stijlbewuste avant-gardeliefhebbers en luxestreetwearfans, vindt het merk inmiddels van Los Angeles tot Londen en ver daarbuiten.

Han Kjøbenhavn FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Toekomstvisie

Han Kjøbenhavn vertoont geen tekenen van vertraging. Het merk heeft innovatieve groeistrategieën omarmd, waaronder een initiatief uit 2023 rond ‘gedemocratiseerd eigenaarschap’ waarbij fans kleine aandelen in het merk konden kopen. Deze communitygedreven benadering sluit aan bij Davidsens visie op co-creatie met het publiek en versterkt de persoonlijke betrokkenheid van volgers bij het merkverhaal. Creatieve experimentatie blijft centraal staan. Recente shows, zoals de herfst/winter 2025-collectie ‘Concrete Born’, fungeerden niet alleen als modeshow, maar ook als artistiek statement. Han Kjøbenhavn verkent daarnaast nieuwe samenwerkingen, van technologiepartnerschappen gericht op bewustwording rond slechthorendheid tot het herpositioneren van zijn denim-erfgoed.

De directie streeft ernaar om de onafhankelijke, innovatieve geest van het merk te behouden, ook nu de wereldwijde invloed groeit. Met een sterke aanwezigheid op social media en een unieke blend van Scandinavisch design en subculturele invloeden is Han Kjøbenhavn klaar om zijn ontwikkeling als internationaal relevante modekracht voort te zetten, zonder zijn creatieve oorsprong uit het oog te verliezen.

