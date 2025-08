Brand Radar: De Deense glamour van ROTATE

Gecorrigeerde en gestroomlijnde tekst

Het in Kopenhagen gevestigde modemerk ROTATE staat bekend om zijn gedurfde ontwerpen die breken met de typisch minimalistische Scandinavische stijl. Het label, opgericht in 2018 door influencers-ontwerpsters Jeanette Madsen en Thora Valdimarsdottir, vulde een leemte in hun eigen garderobe met leuke, opvallende items. Al snel verwierf het merk een grote aanhang dankzij paillettenjurken, speelse prints en krachtige silhouetten. ROTATE richt zich op jonge, modebewuste consumenten wereldwijd die niet bang zijn om op te vallen met een uitgesproken stijl.

Geschiedenis en ontwikkeling van het merk

ROTATE begon als een capsulecollectie onder de vleugels van de Deense luxeretailer Birger Christensen. Na een succesvolle debuutshow op Copenhagen Fashion Week werd het project vanwege de grote vraag omgezet in een volwaardig merk. Eind 2019 kreeg het al erkenning in de branche: Forbes noemde het een ‘Brand to Watch’ en het ontving de Deense ELLE Style Award voor Merk van het Jaar. Inmiddels is ROTATE actief in veertig landen en wordt het verkocht via meer dan 450 verkooppunten, variërend van luxe e-tailers tot boetieks in Europa, de VS en het Midden-Oosten.

Hoewel het merk aanvankelijk naam maakte met kleurrijke feestjurken en uitgesproken silhouetten, is het recentelijk geëvolueerd naar meer ingetogen tinten en klassieke vormen. Deze verschuiving sluit aan bij een bredere trend richting tijdloze, veelzijdige kleding en weerspiegelt ROTATE’s ambitie om ook buiten de partywear-scène relevant te blijven. De herfst/winter 2025-collectie bevat bijvoorbeeld zachte kleurpaletten, gestructureerd maatwerk en subtiele materialen, trouw aan de kenmerkende stijl van het merk, maar met ruimte voor pailletten en opvallende accenten.

Credits: ROTATE

Succesfactoren en sociale media

Een cruciale aanjager van ROTATE’s succes is het slimme gebruik van sociale media. Het merk werd digitaal geboren: de oprichters zetten hun eigen bereik in – samen goed voor meer dan 450.000 Instagram-volgers – en lanceerden een aparte merkaccount die in 2025 circa 380.000 volgers telt. Al in een vroeg stadium stuurden Madsen en Valdimarsdottir hun opvallende jurken naar bevriende mode-influencers, wat leidde tot virale zichtbaarheid en razendsnelle uitverkoop, onder meer toen sterren als Leonie Hanne ROTATE droegen. Die organische buzz zorgde ervoor dat inkopers van grote retailers al vanaf de eerste collectie toehapten.

Ook op TikTok is het merk in opmars: hashtagcampagnes zoals #makeitrotate verzamelden inmiddels honderdduizenden views. Dankzij creatieve content, van backstage stylingvideo’s tot augmented reality try-ons – weet ROTATE ook Gen Z te bereiken op nieuwe platformen.

Collecties en prijsstelling

ROTATE brengt jaarlijks twee hoofdcollecties uit, lente/zomer en herfst/winter, die worden getoond tijdens Copenhagen Fashion Week, aangevuld met diverse capsulecollecties. In 2022 werd de bruidslijn ROTATE Wedding geïntroduceerd, gericht op eigentijdse trouwjurken. Het merk bevindt zich in het moderne luxe segment en biedt toegankelijke prijspunten. Op de webshop variëren de prijzen van ongeveer 180 tot 700 euro. Een getailleerde satijnen top staat geprijsd op 190 euro, terwijl een gedecoreerde satijnen jurk met strik rond de 700 euro kost. Daartussenin bevinden zich de iconische party dresses van het merk, meestal in de range van 300 tot 400 euro.

Credits: Polina Vinogradova

Toekomstperspectieven

ROTATE laat geen tekenen van vertraging zien. In 2024 behaalde het merk de felbegeerde B Corp-certificering, een bevestiging van hun inzet voor duurzaamheid en ethiek tijdens de groei. Dat past binnen de bredere missie van het merk: vrouwen versterken via bewuste mode.

Daarnaast verkent ROTATE volop innovatie in de digitale ruimte. Van AI en augmented reality tot metaverse-integraties, het merk wil vooroplopen in technologische trends. Deze vernieuwingen ondersteunen de uitbreiding naar nieuwe productcategorieën zoals tassen, sieraden en accessoires, én naar nieuwe markten wereldwijd.

OVER HET MERK Lees meer over ROTATE op hun merkpagina