Brand Radar: Des Petits Hauts viert 25 jaar Parijse stijl en niet-zo-'kleine' momenten

Des Petits Hauts, opgericht in 2000 door de zussen Katia en Vanessa Sanchez, is uitgegroeid tot een vaste waarde in Frankrijk, bekend om zijn speelse, vrouwelijke esthetiek. Wat begon met een handvol ‘kleine topjes’ (een letterlijke vertaling van de merknaam) is uitgegroeid tot een wereldwijd merk dat bekend staat om pastelkleurige breisels, delicate prints en sprankelende accessoires. Het motto, “la vie en plus jolie” (het leven mooier gemaakt), weerspiegelt de geest van het merk: kleding die licht, vrolijk en uitgesproken Frans aanvoelt. Vandaag de dag combineert Des Petits Hauts zijn erfgoed van zachtheid en vrouwelijkheid met een moderne benadering van retail en digitale storytelling, waarmee het een trouw publiek in heel Europa en daarbuiten aantrekt.

Merkgeschiedenis en evolutie

De oorsprong van het merk was bescheiden, in 2000 lanceerden de zussen een collectie van twintig stuks, bestaande uit eenvoudige, lichte topjes, elk versierd met een kenmerkende geluksster. In 2002 openden ze hun eerste boetiek in Parijs. Binnen een decennium ontwikkelde Des Petits Hauts zich tot een volwaardig lifestylemerk met jurken, breigoed, outerwear en accessoires. De e-commerce werd gelanceerd in 2013, wat internationale verkoop mogelijk maakte. Bij het twintigjarig bestaan in 2020 had het bedrijf 92 eigen winkels in Europa en een groothandelsnetwerk van ongeveer 800 retailers wereldwijd. Ondanks het terugtreden van oprichtster Katia in 2019, leidt Vanessa nog steeds de creatieve visie. Ze zorgt ervoor dat het DNA van het merk, poëtische prints, zachte texturen en vrolijke kleurenpaletten, intact blijft.

Ter illustratie Credits: FashionUnited AI

Belangrijkste succesfactoren en sociale media

Een van de belangrijkste succesfactoren van Des Petits Hauts is de consistente, generatie-overstijgende aantrekkingskracht. Het merk spreekt zowel stijlbewuste tieners als volwassen vrouwen aan die op zoek zijn naar comfortabele, hoogwaardige basics zonder in te leveren op charme. Des Petits Hauts benadrukt een vrolijke vrouwelijkheid: exclusieve, in-house ontworpen prints, subtiele maar levendige kleurenpaletten en ultrazachte garens onderscheiden het merk. Deze onderscheidende identiteit heeft een trouwe gemeenschap gecreëerd, die het bedrijf onderhoud via sociale media.

Des Petits Hauts was een vroege gebruiker van Instagram. Het platform werd ingezet om zijn “univers poétique et coloré” (poëtisch en kleurrijk universum) te delen en rechtstreeks in contact te komen met klanten via de hashtag #despetitsmoment. Het officiële Instagram-account heeft vandaag de dag meer dan 260.000 volgers. Hier plaatst het merk regelmatig lookbookbeelden, kijkjes achter de schermen en viert het de alledaagse vreugde. Meer recent heeft Des Petits Hauts zich ook op TikTok gewaagd, waar het korte video's gebruikt voor outfitinspiratie en speelse stylingtips.

Ter illustratie Credits: FashionUnited AI

Productaanbod en prijsstelling

Hoewel het begon met ‘kleine topjes’, biedt Des Petits Hauts vandaag een complete garderobe die de Parijse sfeer weerspiegelt. De collectie omvat luchtige blouses en overhemden met prijzen tussen 60 en 120 euro, jurken met prints rond de 150 tot 180 euro, en de geliefde breisels, vesten en truien van een mohairmix, die doorgaans tussen 180 en 250 euro kosten. Bovenkleding voegt een meer premium accent toe, met wollen jassen en trenchcoats die variëren van 250 tot 300 euro.

Deze gelaagde prijsstructuur stelt het merk in staat klanten op meerdere niveaus te verwelkomen. Het aanbod varieert van betaalbare alledaagse stukken tot investeringsobjecten. Alles wordt verbonden door de kenmerkende zachte kleuren, speelse details en tijdloze vrouwelijkheid van Des Petits Hauts.

Wereldwijde aanwezigheid

Hoewel gevestigd in Parijs, heeft Des Petits Hauts een sterke internationale aanwezigheid opgebouwd. De eigen boetieks bevinden zich in Frankrijk, België, Zwitserland en Spanje. Het groothandelsnetwerk en de e-commerce aanwezigheid brengen de collecties naar tientallen landen wereldwijd. Ongeveer 60 procent van de omzet komt van buiten Frankrijk, wat de brede aantrekkingskracht onderstreept. Online verzendt het merk naar bijna 30 Europese landen, waardoor de grillige Parijse stijl toegankelijk is voor een breed klantenbestand. Samenwerkingen met warenhuizen zoals Galeries Lafayette en Printemps in Parijs versterken de zichtbaarheid verder. Ondertussen presenteren onafhankelijke conceptstores wereldwijd de collecties.

Ter illustratie Credits: FashionUnited AI

Toekomstperspectieven

Voor de toekomst plant Des Petits Hauts een voortzetting van haar beheerste internationale expansie, met name binnen Europa. Tegelijkertijd wordt de groei gestimuleerd door selectieve partnerschappen in het buitenland. Het merk produceert doorgaans twee hoofdcollecties per jaar, Lente/Zomer en Herfst/Winter. Deze worden aangevuld met pre-collecties en capsules, wat zorgt voor een doorlopend vernieuwd aanbod.

Duurzaamheid vormt ook de koers van het merk. Het bedrijf geeft prioriteit aan natuurlijke vezels en wordt in 2025 een van de eerste Franse merken die online milieuscores voor elk kledingstuk publiceert in samenwerking met het impactbedrijf Fairly Made. Deze stap weerspiegelt de groeiende wettelijke vereisten in Frankrijk, maar positioneert Des Petits Hauts ook als een voorstander van verandering, zonder onrealistische normen te stellen.

Terwijl het zijn 25-jarig jubileum viert, blijft Des Petits Hauts trouw aan zijn oprichtingswaarden: speelse vrouwelijkheid, ambachtelijke kwaliteit en het idee dat kleding het leven mooier kan maken. Met een trouwe aanhang, een solide digitale aanwezigheid en ambitieuze maar doordachte groeiplannen, lijkt het merk goed gepositioneerd om klanten van verschillende generaties te blijven verrassen.

OVER HET MERK Lees meer over Des Petits Hauts op de merkpagina