Brand Radar: esmé studios en duurzame eenvoud

esmé studios is een Deens dameskledingmerk dat zich kenmerkt door een pure, minimalistische esthetiek en een sterke focus op duurzaamheid. Het label, opgericht in 2018 in Denemarken, combineert moeiteloze Scandinavische stijl met een bewuste ontwerpbenadering. Elk kledingstuk is vervaardigd uit gecertificeerde biologische of gerecyclede materialen en ontworpen om keer op keer te worden gedragen, met de nadruk op neutrale tinten en een tijdloze aantrekkingskracht voor dagelijks gebruik. Bekend om zijn ‘koop minder, koop beter’-filosofie, heeft esmé studios een trouwe aanhang opgebouwd van milieubewuste en stijlvolle consumenten die zich aangetrokken voelen tot de comfortabele maar verfijnde basics. De Instagram-feed van het merk toont ingetogen outfits en content van achter de schermen, waarmee het een slow-living community op sociale media cultiveert.

Geschiedenis en ontwikkeling van het merk

Opgericht te midden van een toenemende vraag naar meer verantwoorde mode, bood esmé studios vanaf het begin een alternatief voor fast fashion. Het moederbedrijf, Oriental Group, gaf het merk een missie van transparantie en eerlijke productie. Aanvankelijk produceerde esmé studios vier seizoenscollecties per jaar, maar in 2023 koos het voor een tragere aanpak met slechts twee hoofdcollecties per jaar om overproductie te beperken. Deze worden aangevuld met een paar kleinere drops gedurende het seizoen om het assortiment actueel te houden. De ontwerpen zijn altijd minimalistisch en tijdloos geweest, bedoeld voor ‘iedereen in het dagelijks leven’ – thuis of op kantoor – met een focus op zachte, comfortabele materialen. In 2022 lanceerde het label een tweedehandsprogramma in zijn webshop, waarmee klanten werden aangemoedigd om gebruikte esmé studios-stukken in te ruilen en te kopen als onderdeel van zijn circulaire mode-inspanningen, een programma dat vandaag de dag nog steeds actief is.

Succesfactoren en sociale media

Een kernkracht van esmé studios ligt in zijn vermogen om zijn waarden duidelijk en consistent te communiceren, met name via Instagram. In plaats van trends of virale momenten na te jagen, gebruikt het merk zijn aanwezigheid op sociale media om vertrouwen op te bouwen en transparantie te bevorderen. De Instagram-feed weerspiegelt de kalme, minimalistische esthetiek van het merk, met aardetinten, zachte silhouetten en een pure styling. Een van de opvallende kenmerken is het terugkerende segment ‘Wist je dat’, waarin esmé studios gedetailleerde uitleg geeft over zijn materialen, certificeringen en productieprocessen. Deze berichten bieden volgers inzicht in onderwerpen zoals de voordelen van GOTS-gecertificeerd biologisch katoen, waterbesparende productiemethoden of de traceerbaarheid van hun toeleveringsketen.

Credits: esmé studios

Collecties en prijsstelling

esmé studios hanteert een toegankelijke prijsklasse voor zijn kerncollectie en positioneert zich als ‘toegankelijke luxe’ in duurzame mode. De prijzen voor de zomercollectie van 2025 variëren van veertig euro tot ongeveer 130 euro. Een GOTS-gecertificeerd ‘Blossom’ tanktop van biologisch katoen kost bijvoorbeeld veertig euro in de webshop van het merk. Aan de bovenkant van de prijsklasse is een vrouwelijke ‘ESStar’ gesmokte midijurk van biologisch katoen verkrijgbaar voor 120 euro. Daartussen liggen basics zoals relaxte tops en blouses voor vijftig tot tachtig euro, en gebreide truien of rokken voor ongeveer 100 euro. Zelfs bovenkleding, zoals korte jassen, kost doorgaans rond de 180 euro.

Deze gematigde prijsstelling weerspiegelt het doel van esmé studios om hoogwaardige, duurzame kleding aan te bieden tegen betaalbare prijzen. Klanten kunnen alledaagse essentials vinden, van zachte T-shirts en broeken tot comfortabele knitwear en jurken, zonder een onbetaalbare kostenbarrière.

Credits: esmé studios

Wereldwijd bereik en aanwezigheid

Hoewel esmé studios zijn wortels in Denemarken heeft, heeft het merk zijn internationale aanwezigheid snel uitgebreid. De collecties zijn momenteel verkrijgbaar in meer dan dertig landen, voornamelijk in Europa en daarbuiten. De officiële online winkel verzendt naar 32 landen, waaronder de meeste EU-landen, van Duitsland, Frankrijk en Nederland tot Slowakije en Malta, evenals verder weg gelegen markten zoals Australië, Noorwegen, IJsland en Groenland. Naast de directe e-commerce wordt esmé studios verkocht door verschillende internationale retailers en online platforms. Het label is te vinden op grote modewebsites zoals Zalando en Boozt, en wordt gedragen door geselecteerde boetieks van Londen tot Helsinki. Deze omnichannel-aanpak heeft esmé studios geholpen een breed publiek te bereiken, ondanks zijn relatief recente oprichting.

Credits: esmé studios

Toekomstperspectieven

Vooruitkijkend lijkt esmé studios goed gepositioneerd om zijn groeitraject voort te zetten en tegelijkertijd trouw te blijven aan zijn waarden. Het bedrijf is van plan zijn duurzaamheidsinitiatieven en transparantie-inspanningen te verdiepen, met als doel de volledige toeleveringsketen tot aan de verwerking van grondstoffen in kaart te brengen tegen 2025. Qua design zal het waarschijnlijk zijn gestroomlijnde kalender met twee collecties per jaar handhaven, met de focus op seizoenloze stukken die het hele jaar door relevant blijven. Het succes van het tweedehandsprogramma heeft esmé studios aangemoedigd om verder te investeren in circulaire mode, door klanten te betrekken bij recycling en wederverkoop om de levensduur van elk kledingstuk te verlengen.

De komende jaren zal dit in Kopenhagen geboren label naar verwachting 'zichzelf hoogachten', getrouw aan de Franse betekenis van zijn naam, door bewust consumeren en tijdloos design te promoten op de wereldmarkt.

