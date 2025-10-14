Brand Radar: Hoe Husbands Paris klassieke herenmode nieuw leven inblaast

Husbands is een Frans modelabel dat naam heeft gemaakt in de luxe herenmode door vintage-geïnspireerde tailoring te combineren met eigentijdse flair. Opgericht in 2012 door Nicolas Gabard, een voormalig advocaat die ontwerper werd, kreeg het merk al snel erkenning voor zijn archetypisch Parijse collecties waarin klassieke pakken worden gecombineerd met verwijzingen naar muziek en film. De esthetiek van Husbands kan worden omschreven als ‘sexy, op de jaren zeventig geïnspireerde tailoring’. Denk aan double-breasted pakken met sterke schouders, flared broeken, nauw gesneden tailles en rijke vintage stoffen. Het resultaat is een verfijnde, expressieve stijl die een modern alternatief biedt voor conservatievere herenmodemerken. Tegenwoordig staat Husbands bekend als het merk dat het pak weer cool heeft gemaakt.

Merkgeschiedenis en evolutie

Husbands ontstond uit Gabards persoonlijke zoektocht naar het perfecte pak. Ontevreden over de matte staat van de herenmode aan het einde van de jaren 2000 opende hij in 2012 de eerste Husbands-boetiek in het tweede arrondissement van Parijs. Geïnspireerd door culturele iconen, van Franse New Wave-films uit de jaren zestig tot rocksterren als Mick Jagger, wilde Gabard klassieke tailoring opnieuw uitvinden. In het afgelopen decennium is het merk trouw gebleven aan zijn visie. De stijl bleef opvallend consistent, doordrenkt van invloeden uit de jaren zeventig, terwijl het bedrijf groeide van een klein team van vijf naar vijftien medewerkers en in 2024 een tweede boetiek in Parijs opende. Husbands brengt nu twee collecties per jaar uit, in lijn met de lente/zomer- en herfst/wintermodekalender. De nieuwste herfst/winter 2025-collectie borduurt voort op de kenmerkende signatuur van het merk.

Belangrijkste succesfactoren en sociale media

Verschillende factoren liggen ten grondslag aan het succes van Husbands. Allereerst is er het onderscheidende ontwerp-DNA: Gabards talent om sensualiteit en individualiteit te verweven met traditionele herenmode spreekt tot de verbeelding. De ontwerpen van het merk, van pakken met brede, elegante revers tot zijden overhemden en gestreepte dassen, stralen een nonchalante, typisch Parijse flair uit die zowel smaakmakers als beroemdheden aantrekt. Tot de bekendste fans behoren rockmuzikanten als Alex Turner en stijliconen als Ines de la Fressange en Alexa Chung, die regelmatig in Husbands-creaties worden gespot.

Het label heeft een trouwe aanhang op Instagram. Het officiële account telt meer dan 100.000 volgers, die gretig de lookbookbeelden, retro-inspiratieposts en behind-the-scenes-content volgen. Deze sterke aanwezigheid op sociale media heeft de internationale zichtbaarheid van Husbands aanzienlijk vergroot en zorgt ervoor dat het merk een jong, trendgevoelig publiek bereikt ver buiten Parijs. Die digitale aandacht vertaalt zich in tastbaar succes: het merk meldt dat de Verenigde Staten inmiddels goed zijn voor ongeveer 40 procent van de online bestellingen.

Ter illustratie Credits: FashionUnited AI

Productaanbod en prijzen

Husbands is gespecialiseerd in hoogwaardige tailoring en verfijnde garderobe-essentials, allemaal vervaardigd in Europa met een focus op edele materialen. De kerncollectie omvat alles van full canvas-pakken en colberts tot overhemden, broeken, knitwear en accessoires. De prijzen weerspiegelen het vakmanschap, maar blijven concurrerend binnen het luxesegment. Zo kost een kenmerkend tweedelig Husbands-pak in woltwill ongeveer 1.850 euro, terwijl een double-breasted overjas van zuivere wol rond de 1.750 euro geprijsd is. Broeken, waaronder de populaire flared modellen met hoge taille, variëren doorgaans van circa 480 tot 520 euro. Nog toegankelijker zijn de overhemden en accessoires: katoenen overhemden beginnen rond de 250 euro, terwijl zijden dassen tussen de 140 en 160 euro kosten. Dit uitgebreide aanbod, van instapstukken tot investeringsitems, illustreert de positionering van Husbands als ‘toegankelijke luxe’: het merk biedt zowel iconische statementstukken als verfijnde essentials voor elke dag. Zoals een moderedacteur opmerkte, zijn de broeken, overhemden en dassen van Husbands “perfect en scherp geprijsd voor de geboden kwaliteit”. Dat benadrukt de sterke waardebeleving achter de prijsstrategie van het merk.

Ter illustratie Credits: FashionUnited AI

Ter illustratie Credits: FashionUnited AI

Wereldwijde aanwezigheid en toekomstperspectief

Vanuit één enkele winkel in Parijs heeft Husbands zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid naar een zorgvuldig gekozen aantal internationale markten. In Frankrijk heeft het merk twee flagshipstores (bekend als Rive Droite en Rive Gauche, aan weerszijden van de Seine in Parijs) om zijn lokale klantenkring te bedienen. Buiten de eigen winkels werkt Husbands samen met luxe retailers wereldwijd. Inmiddels zijn de collecties verkrijgbaar bij verkooppunten in minstens zes landen in Europa en Azië. In het Verenigd Koninkrijk kondigde luxeretailer MatchesFashion onlangs een exclusieve Husbands-capsulecollectie aan, waarmee het merk officieel zijn entree maakte op de Britse markt. Klanten in de Verenigde Staten, Australië en daarbuiten kunnen bovendien terecht in de internationale webshop van Husbands. Dankzij deze doordachte mix van eigen winkels, wholesale-partners en een sterke online aanwezigheid is Husbands nu actief in meer dan zeven landen, en groeiende. Kortom, het label is uitgegroeid van een Parijse insidersfavoriet tot een wereldwijd erkend merk met aanwezigheid op meerdere continenten.

Vooruitkijkend lijkt Husbands klaar voor een periode van aanhoudende groei. Ontwerper Nicolas Gabard blijft gefocust op het verleggen van de grenzen van wat klassieke herenmode kan zijn. Hij omschrijft Husbands als ‘fashion tailoring’: een evenwicht tussen traditionele kwaliteit (canvasconstructie, gestructureerde schouders) en avant-gardistische creativiteit, geïnspireerd door ontwerpers als Margiela en Jil Sander. De recente collecties laten een gedurfder handschrift zien, met ultrabrede broeken in jaren dertig-stijl, levendige zijden overhemden en zelfs T-shirts met grafische prints die onverwacht worden gecombineerd met getailleerde jasjes.

Die mix van oud en nieuw houdt het aanbod van het merk fris en relevant. Modewaarnemers merken op dat Gabard een loyale community heeft opgebouwd door “een nieuwe begeerlijkheid te creëren” rond maatwerk. Daarmee bewijst hij dat klassieke pakken met een ‘sexy’ twist ook vandaag nog het moderne publiek weten te verleiden. Husbands blijft zo een invloedrijke kracht binnen de herenmode: een merk dat goedgeklede mannen transformeert in, zoals Gabard het zelf zegt, “de meest sexy man in de kamer”.

OVER HET MERK Lees meer over Husbands Paris op hun merkpagina