Brand Radar: Ioannes - Duitse ontwerper gaat wereldwijd met in Parijs opgericht label en romantische grunge

Ioannes is een opkomend onafhankelijk modemerk dat historische inspiratie combineert met een eigentijdse uitstraling. Opgericht in 2019 in Parijs door de Duitse ontwerper Johannes Boehl-Cronau, werd Ioannes al snel bekend om de mix van “het romantische met grunge” en de combinatie van klassieke kunstinvloeden met het minimalisme van de jaren negentig, aldus hun eigen website. In slechts een paar jaar tijd heeft de moderne visie van het merk op vrouwelijkheid en verfijnd vakmanschap internationale bekendheid gekregen. Vandaag de dag onderscheidt Ioannes zich door zijn elegante maar speelse esthetiek, sterke aanwezigheid op sociale media en een groeiende wereldwijde aanhang.

Merkgeschiedenis en evolutie

Ioannes werd gelanceerd in 2019 na de studie van Boehl-Cronau aan Central Saint Martins. Het merk maakte direct een vliegende start toen luxewinkel Net-A-Porter de debuutcollectie exclusief inkocht. Deze kickstart zette Ioannes vanaf het begin op de radar van de modewereld. Oorspronkelijk gevestigd in Parijs, verhuisde het label later naar Berlijn, een stap die Ioannes een nieuw creatief thuis gaf. Ondanks uitdagingen, waaronder een lancering vlak voor een pandemie, zorgde de focus van het merk op het versterken van vrouwen door middel van design voor continue groei. Door de combinatie van nauwgezet vakmanschap met een holistische, meeslepende aanpak, heeft Ioannes een niche gecreëerd die wordt gekenmerkt door moderne vrouwelijkheid en artistieke storytelling.

Deze afbeeldingen zijn door FashionUnited gegenereerd met een AI-tool ter ondersteuning van de digitale strategie van onze partnermerken. Het model draagt stukken geïnspireerd op Ioannes. Ze zijn gemaakt om het verhaal van dit artikel visueel aan te vullen. Credits: FashionUnited AI

Belangrijkste succesfactoren: Populariteit op sociale media

Een belangrijke sleutel tot het succes van Ioannes is de aanwezigheid en het gebruik van sociale media, met name Instagram. Het officiële Instagram-account van het label heeft meer dan 31.000 volgers. De feed, door Ioannes in hun biografie omschreven als “elegantie die flirt met drama”, toont perfect de opvallende visuals van het merk. Steun van beroemdheden heeft deze online buzz versterkt. Kylie Jenner is al jaren een trouwe fan en draagt de gedurfde geprinte stukken van Ioannes, zoals ze verklaarde aan Nylon. Eind 2024 werkte Jenner zelfs samen met Ioannes aan een capsulecollectie en prees oprichter Boehl-Cronau als “een meester in het creëren van prachtige prints en grafische kunst”. Teasers van Ioannes-ontwerpen in de Instagram Stories van Jenner zorgden voor een ware aantrekkingskracht. Dit illustreert hoe het merk betrokkenheid op sociale media omzet in concrete vraag. Het bedrijf maakt ook gebruik van TikTok met clips van achter de schermen en hoogtepunten van de catwalk. Deze content vindt weerklank bij bijvoorbeeld Gen Z en zorgt voor verdere virale interesse in de gedurfde maar draagbare stijlen van Ioannes. Het merk is ook zichtbaar dankzij de vele klanten die de ontwerpen delen.

Productaanbod en prijzen

Gepositioneerd als een toegankelijk luxemerk, biedt Ioannes een reeks prêt-à-porter-items in het midden tot hoge prijssegment. Een minimalistische bralette-top van het merk kost bijvoorbeeld ongeveer 120 euro, terwijl een kenmerkende rok met ruches rond de 250 euro kost. De prijzen van jurken variëren sterk. Een kanten mini jurk kost ongeveer 590 euro, terwijl een uitgebreide maxi-jurk in de collectie rond de 650 euro ligt. In het hogere segment komt het vakmanschap van Ioannes tot uiting in de bovenkleding: een op de Victoriaanse tijd geïnspireerd bomberjack kost 1.200 euro. Zelfs de opvallende accessoires van het merk weerspiegelen het kwaliteitsethos, zoals de sierlijke Rococo-kanten hakken die ongeveer 690 euro kosten. Deze voorbeelden uit de officiële webshop van Ioannes benadrukken de prijsklasse van het label in euro's en onderstrepen de toewijding aan hoogwaardige materialen en constructie.

Deze afbeeldingen zijn door FashionUnited gegenereerd met een AI-tool ter ondersteuning van de digitale strategie van onze partnermerken. Het model draagt stukken geïnspireerd op Ioannes. Ze zijn gemaakt om het verhaal van dit artikel visueel aan te vullen. Credits: FashionUnited AI

Wereldwijde aanwezigheid en actieve markten

Hoewel Ioannes een boetiekmerk is, heeft het nu een aanwezigheid in meerdere landen. De collecties zijn wereldwijd verkrijgbaar via de eigen e-commercesite en geselecteerde verkooppunten. De officiële onlinewinkel van Ioannes ondersteunt lokale valuta en verzending naar meer dan 30 regio's. Dit varieert van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tot Zuid-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten, wat wijst op een wereldwijd klantenbestand. Het merk wordt verkocht door internationale retailers, waaronder luxe e-tailer SSENSE en het Europese modeplatform Zalando. De aanwezigheid van Ioannes strekt zich uit van Los Angeles (via boetieks als H. Lorenzo) tot Berlijn (via vooruitstrevende winkels als Voo), en zelfs tot online conceptstores in Azië.

Collecties per jaar

Ioannes produceert twee hoofdcollecties per jaar, in lijn met de traditionele lente/zomer- en herfst/winter-modekalender. Elke seizoenscollectie dient als een verhalend hoofdstuk voor het merk en wordt vaak onthuld tijdens evenementen zoals de Berlin Fashion Week. Zo werd de lente/zomer 2026-collectie van Ioannes met lovende recensies ontvangen in Berlijn, en werd de herfst/winter 2024-collectie gevierd met een speciaal evenement in Los Angeles. Deze halfjaarlijkse cyclus wordt af en toe aangevuld met kleinere capsules of samenwerkingen, zoals de KHY x Ioannes-drop met Kylie Jenner, die het merk het hele jaar door in de schijnwerpers houden. Door de grote releases te beperken tot twee per jaar, behoudt Ioannes een gevoel van exclusiviteit en creatieve focus. Dit zorgt ervoor dat elke collectie samenhangend en impactvol is, terwijl er ook doorlopende kernstukken worden geïntroduceerd die seizoenen overstijgen.

Deze afbeeldingen zijn door FashionUnited gegenereerd met een AI-tool ter ondersteuning van de digitale strategie van onze partnermerken. Het model draagt stukken geïnspireerd op Rita Row. Ze zijn gemaakt om het verhaal van dit artikel visueel aan te vullen. Credits: FashionUnited AI

Toekomstperspectief

Vooruitkijkend vertoont Ioannes geen tekenen van vertraging. De verwachting is dat het merk zijn internationale expansie en creatieve samenwerkingen zal voortzetten, terwijl het trouw blijft aan zijn ontwerpfilosofie. Duurzaamheid en vakmanschap blijven centraal staan in de toekomstplannen van Ioannes. Meer dan 90 procent van de productie vindt plaats in Europa (voornamelijk Portugal en Bulgarije) en het team legt de nadruk op ethische, kleinschalige productie om overmatige voorraden te verminderen. Boehl-Cronau heeft op ioannes.eu een strategie uiteengezet die meer gericht is op directe consumentenbetrokkenheid en datagestuurde inzichten. Het doel is om de komende jaren de klantrelaties en transparantie te versterken. Mode-insiders verwachten dat Ioannes zijn groeiende socialemediagemeenschap en de buzz in de industrie zal gebruiken om nieuwe markten te betreden. Mogelijk zal het merk ook uitbreiden naar categorieën als accessoires of herenmode (de website hint al op een herenlijn).

Met zijn mix van creatieve durf en zakelijk inzicht staat Ioannes een mooie toekomst te wachten. Het vermogen van het label om de tijdgeest te vangen – door middel van speelse prints, inclusieve maatvoering en een toegankelijke luxepositionering – suggereert dat het een invloedrijke kracht zal blijven onder zowel trendbewuste kopers als liefhebbers van avant-garde.