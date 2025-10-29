Brand Radar: Laagam – high fashion een nieuw en toegankelijk gezicht geven

Het modelabel Laagam uit Barcelona heeft een unieke positie veroverd op het snijvlak van digitale innovatie en moderne vrouwelijkheid. Het merk staat bekend om haar gedurfde silhouetten, strakke maatwerk en gewaagde kleurenpaletten. Laagam belichaamt ‘betaalbare high fashion’: op couture geïnspireerde stukken, ontworpen voor dagelijkse empowerment. Het merk is opgericht met de visie om luxe toegankelijk te maken en combineert Europees vakmanschap met een digital-first mentaliteit. Ze bieden gelimiteerde drops die persoonlijk en exclusief aanvoelen.

De esthetiek van het merk is een balans tussen kracht en zachtheid. Gestructureerde blazers worden gecombineerd met soepele draperieën en fel fuchsia contrasteert met neutrale linnen tinten. Elk kledingstuk voelt als een uiting van zelfvertrouwen. Het resultaat is een look die zowel krachtig als draagbaar is: een visuele identiteit die de energie van de draagsters weerspiegelt.

Credits: Laagam

Merkgeschiedenis en evolutie

Laagam is in 2017 opgericht door Inés Arroyo, samen met haar broer Diego Arroyo en Christian Badía. Het merk is ontstaan uit een nieuwe visie op mode-ondernemerschap. Arroyo, een van Spanjes eerste mode-influencers, gebruikte haar groeiende online platform om een community op te bouwen voordat ze een merk lanceerde.

Vanaf het begin daagde Laagam de normen in de sector uit. Het merk lanceerde met een direct-to-consumer-model, produceerde collecties lokaal in Spanje en Portugal en verkocht exclusief via de eigen website. Het merk omarmde een on-demand productiesysteem, waarbij elk stuk pas na bestelling werd gemaakt. Dit is een duurzaam alternatief voor de overproductie van fast fashion.

Credits: Laagam

De eerste collecties van Laagam waren klein maar doelgericht. Vaak werden er slechts enkele stuks per week uitgebracht in plaats van de traditionele seizoenskalender te volgen. Deze flexibele aanpak, gecombineerd met een sterke identiteit, trok al snel een trouwe aanhang. In 2022 verkocht Laagam in meer dan vijftig landen, waarbij internationale bestellingen de binnenlandse verkoop overtroffen. Het merk is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijde naam. Dit werd gemarkeerd door de opening van de eerste fysieke boetiek in Barcelona (2023) en een flagshipstore in Madrid (2025). Beide zijn ontworpen als meeslepende ‘galeriewinkels’ die kunst, community en mode samenbrengen.

Belangrijkste succesfactoren: Digitale en socialemediastrategie

De kern van het succes van Laagam is een diepgaand begrip van de digitale cultuur. Arroyo's expertise als content creator vormde vanaf het begin de visuele storytelling van het merk. Op Instagram bereikt Laagam meer dan 380.000 volgers met beelden die zowel redactioneel als toegankelijk aanvoelen. Hierbij worden niet alleen kleding, maar ook houding en community benadrukt.

Het merk was ook een van de eerste Spaanse labels die mode-livestreams op Twitch organiseerde, waardoor elke woensdagse drop een interactieve catwalkshow werd. Deze livesessies, geleid door Arroyo zelf, zijn een ritueel geworden voor fans. Ze bieden stylingtips, een kijkje achter de schermen en directe gesprekken met klanten.

Naast sociale media heeft Laagam een eigen podcast, ‘Ruido Dazz’, met openhartige interviews met inspirerende vrouwen uit de creatieve industrie. De show versterkt de krachtige boodschap van Laagam en positioneert het merk als een culturele stem, niet alleen als een kledinglabel.

Credits: Laagam

Op TikTok brengen korte verhalen en spontane studiomomenten volgers dichter bij het ontwerpproces. Dit ecosysteem van authentieke betrokkenheid heeft Laagam geholpen de traditionele grenzen tussen influencer-marketing, contentcreatie en modewinkel te overstijgen.

Productaanbod en prijzen

De collecties van Laagam worden gekenmerkt door een mix van opvallend design en toegankelijke luxe. De belangrijkste categorieën zijn jurken, bovenkleding, tops en accessoires. Alles wordt ontworpen en handgemaakt in Europa met veganistische, PETA-gecertificeerde materialen.

Jurken: De belangrijkste categorie van het merk, met prijzen van 90 tot 130 euro, zoals de gedrapeerde Anouk-jurk (119,95 euro).

Bovenkleding: Jasjes en jassen op maat kosten tussen de 140 en 200 euro, waaronder het Dalston spijkerjack (139,95 euro) en de Freya bomber (159,95 euro).

Tops & Broeken: Nette blouses en broeken op maat kosten gemiddeld tussen de 80 en 90 euro, ideaal voor de dagelijkse styling.

Accessoires: Laagam lanceerde onlangs de Vixen-handtas (119 euro) en de Billie-sneakers (139,95 euro), waarmee het uitbreidt naar lifestyleproducten.

Door wekelijkse drops uit te brengen in plaats van seizoenscollecties, houdt Laagam zijn aanbod vernieuwend en beperkt. Dit model ondersteunt exclusiviteit en minimaliseert tegelijkertijd verspilling.

Credits: Laagam

Wereldwijde aanwezigheid

Vandaag de dag verzendt Laagam naar meer dan vijftig landen op vijf continenten en heeft het een sterke aanhang in de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië. De fysieke winkels zijn ontworpen als culturele ruimtes: minimalistisch, sculpturaal en gericht op de gemeenschap. Ze belichamen de creatieve filosofie van het merk. De flagshipboetiek in Barcelona, bijvoorbeeld, fungeert ook als een ‘work-in-progress-galerie’. Hier worden kunstinstallaties en wisselende collecties getoond, wat een directe verbinding tussen mode en creativiteit creëert.

De internationale groei van Laagam wordt ook ondersteund door een goed gestructureerd e-commerceplatform en selectieve samenwerkingen met multibrand-retailers in het buitenland. Deze wereldwijde uitbreiding weerspiegelt het vermogen van het merk om op te schalen met behoud van zijn identiteit. Het is een zeldzame balans tussen toegankelijkheid, digitale innovatie en Europees vakmanschap.

Credits: Laagam

Toekomstperspectief

Vooruitkijkend bereidt Laagam zich voor op de volgende fase van internationale groei. De plannen omvatten selectieve groothandelssamenwerkingen en strategische uitbreiding van de detailhandel. Er komen mogelijk nieuwe winkels in belangrijke steden in Europa en Noord-Amerika. Nieuwe productcategorieën, waaronder schoenen en sieraden, zullen naar verwachting op lange termijn voor groei zorgen. Tegelijkertijd zullen samenwerkingen met kunstenaars en ontwerpers de creatieve evolutie van het merk blijven vormgeven.

De oprichter van Laagam, Inés Arroyo, heeft het merk gevormd tot een icoon binnen de hedendaagse Spaanse mode, bekend om zijn digitale aanpak, inzet voor duurzaamheid en innovatieve geest. Zoals ze vaker noemt, is de strategie van het merk gebaseerd op een sterke gemeenschap en een duidelijke missie: mode aanbieden die toegankelijk is, met een eigen persoonlijkheid, die vrouwen inspireert en versterkt. En dat alles zonder de onderscheidende identiteit te verliezen te midden van vluchtige trends.