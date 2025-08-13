Brand Radar: Magda Butrym viert Pools cultureel erfgoed

Magda Butrym is een Pools luxe modemerk, opgericht in 2014 door ontwerpster Magda Butrym, die nog steeds creatief directeur is. Het merk staat bekend om de mix van moderne vrouwelijkheid met vintage-geïnspireerde details. De kenmerkende esthetiek combineert romantische, met rozen versierde elegantie met zelfverzekerde snitten. Butrym herdefinieert vakmanschap en creëert een eigentijdse visie die verleden en toekomst, minimalisme en sensualiteit, en kracht en gevoeligheid met elkaar verbindt.

Merkgeschiedenis en -ontwikkeling

Magda Butrym, afkomstig uit Polen, lanceerde haar gelijknamige label met een onconventionele aanpak. Ze werkte al vroeg samen met onafhankelijke ambachtslieden in heel Polen om haar collecties te verrijken met handgemaakte elementen. Deze lokale strategie zorgde ervoor dat het merk zich onderscheidde: delicaat handgebreid kant van regionale ambachtsvrouwen en handgevlochten leerwerk werden kenmerkend voor de collecties van het label. Na het debuut in 2014 in Warschau, kreeg de verfijnde kijk van het merk op sensuele, eigentijdse romantiek al snel internationale aandacht. Door het Slavische culturele erfgoed te combineren met een moderne luxe uitstraling, vulde Butrym een niche in het wereldwijde modelandschap.

Magda Butrym Credits: Magda Butrym

Succesfactoren en sociale media

Magda Butrym heeft meer dan 700 duizend Instagram-volgers. Hier worden regelmatig posts geplaatst van beroemdheden die haar kleding dragen, zoals Margot Robbie in een ‘drop waist’ midijurk of Hailey Bieber in een katoenen trenchcoat met hoge kraag. Het TikTok-account draagt de kenmerkende Magda-esthetiek uit, met strakke, sfeervolle video’s met outfitdetails en seizoensgebonden moodboards die veel interactie genereren. Deze zichtbaarheid stimuleert de wereldwijde herkenning: het merk is nu actief in meer dan 40 landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Producten en prijsklasse

Magda Butrym is stevig gepositioneerd in het luxesegment. De prijzen weerspiegelen hoogwaardige materialen en ambachtelijke details. In de officiële webshop kost een gedrapeerde minijurk ongeveer 1.790 euro, terwijl met bloemen versierde midijurken 1.990 euro kosten. Bovenkleding, zoals een trenchcoat, kost 1.895 euro, en opvallende mantels gaan richting 3.500 tot 4.000 euro. Accessoires variëren van handgemaakte oorbellen (190 euro) tot handtassen (900 euro), en ready-to-wear items beginnen rond 700 à 800 euro.

Pre-Spring 2026 is een goed voorbeeld van de Magda-ethos: een seizoen waarin sensualiteit en structuur samenkomen en Slavische romantiek zich ontvouwt in sculpturale silhouetten. De collectie, gefotografeerd door Robin Galiegue en gestyled door Jacob Kjeldgaard, verkent ambigue vrouwelijkheid door middel van scherpe snit, delicaat kant en ambachtelijke details, waarbij kracht en intimiteit in balans worden gebracht.

Credits: Magda Butrym

Wereldwijde aanwezigheid en collecties

Magda Butrym is actief in meer dan 40 markten en verkoopt via luxe warenhuizen, boetieks en online luxeplatforms. Hoewel het merk in Polen is gevestigd, komt het grootste deel van de verkoop uit het buitenland, ondersteund door fysieke locaties zoals de flagshipstore in Warschau en de pop-up store in New York. Het merk produceert vier collecties per jaar: lente/zomer, herfst/winter, pre-spring en pre-fall. Dit kwartaalritme zorgt ervoor dat het merk het hele jaar door zichtbaar is en maakt seizoensgebonden herinterpretaties van de kerncodes mogelijk: rozen, sterke schouders en heupen, en luxe stoffen.

Credits: Magda Butrym

FW25 Collection Credits: Magda Butrym

Toekomstperspectief

In 2024 vierde Magda Butrym haar tienjarig bestaan met de campagne ‘Decade of the Rose’, met het Poolse supermodel Małgosia Bela, waarmee de Slavische vrouwelijkheid en cultuur werden gevierd. De samenwerking van het merk met H&M in 2025, getiteld ‘Femininity in Bloom’, bracht een nieuwe interpretatie van de kenmerkende ontwerpen tegen toegankelijke prijzen, waardoor een breder publiek werd bereikt en de collectie snel uitverkocht was. Met een roos als centraal motief is de H&M-samenwerking gebaseerd op Magda’s ultieme inspiratiebron: de roos als het perfecte symbool van vrouwelijkheid, zacht maar zelfverzekerd en altijd groeiend.

Vooruitkijkend zal het merk op 5 oktober terugkeren naar Paris Fashion Week, waarmee het zijn voortdurende aanwezigheid op het wereldtoneel bevestigt. Samen met de H&M-samenwerking tonen deze mijlpalen een label dat op zelfverzekerde wijze toegankelijkheid en artistieke diepgang combineert. Magda Butrym laat zien dat ze cultureel relevant en creatief compromisloos blijft, nu ze aan haar tweede decennium begint.

