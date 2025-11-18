Brand Radar: Matinique en vijf decennia van urban herenmode

Matinique, het herenmodemerk uit Kopenhagen, heeft in stilte een vijftigjarige geschiedenis opgebouwd waarin klassiek maatwerk en een eigentijdse stijl samenkomen. Het label, opgericht in 1973 door de Deense ondernemer Niels Martinsen, evolueerde van een lokale visie naar een internationale modenaam. Vandaag de dag staat het merk synoniem voor de esthetiek van de moderne, stadse man. Het biedt stijlvolle en comfortabele kleding waarmee mannen zelfvertrouwen en individualiteit kunnen uiten. Nu Matinique zijn zesde decennium ingaat, blijft het succesvol dankzij de toewijding aan een toegankelijk prijsniveau dat de hoogwaardige ontwerpen niet doet vermoeden.

Merkgeschiedenis en evolutie

Het verhaal van Matinique begon in 1973 in Kopenhagen, toen Martinsen zich ten doel stelde “comfortabele, hoogwaardige en modieuze kleding voor mannen” te creëren. Het merk verwierf in Denemarken al snel een reputatie voor zijn goed gesneden, urban mode. Begin jaren 2000 was er de uitbreiding naar de rest van Europa. In 2002 onderging Matinique een strategische herpositionering om de oorspronkelijke essentie terug te winnen. Het merk transformeerde van een verwaterd label naar een vernieuwd lifestylemerk met een sterkere internationale aanwezigheid.

Ondanks deze evolutie bleef de kernvisie onveranderd: het bieden van duidelijke en eenvoudige keuzes in herenmode, kleding die mannen willen dragen. Door de jaren heen combineerde Matinique tijdloze Scandinavische elegantie met trends, waarbij functionaliteit altijd centraal stond. In 2014 nam het Deense modehuis DK Company Matinique over, wat het portfolio van herenmodemerken in het middensegment van DK Company versterkte. Deze overname markeerde een belangrijk moment in de internationale groei van het merk.

Belangrijkste succesfactoren en populariteit op sociale media

Een van de belangrijkste succesfactoren van Matinique is de consistentie in het merk-DNA, in combinatie met moderne marketing. De kenmerkende mix van formele en casual elementen geeft het label een brede aantrekkingskracht en biedt ruimte voor seizoensgebonden creativiteit. Matinique staat bekend om ontwerpen die mannelijk, scherp, modern en functioneel zijn, met veel aandacht voor stoffen, pasvorm en vakmanschap. Deze kwaliteiten zorgen voor een sterke klantenbinding.

De afgelopen jaren heeft Matinique zijn populariteit vergroot door engagement op sociale media. Het officiële Instagram-account van het merk (circa 26.000 volgers anno 2025) toont lookbooks, stijltips en een kijkje achter de schermen, met een vernieuwde en frisse blik op branding.

Credits: Matinique

Productaanbod en prijsstelling

Het productaanbod van Matinique omvat de volledige garderobe van de moderne man, van maatpakken tot casual basics, altijd met een kenmerkende Scandinavische twist. Het merk staat vooral bekend om de combinatie van formele en casual kleding. Denk aan een gestructureerde blazer met een zachte knit of een strak overhemd met een jeans, waarmee die ‘tijdloze elegantie met een moderne twist’ wordt bereikt die de stijl definieert. Kwaliteit staat voorop: comfortabele en duurzame stoffen, innovatieve prints of details en een sterke pasvorm.

Ondanks de hoogwaardige uitstraling hanteert Matinique toegankelijke prijzen, waarmee het zich positioneert in het betaalbare premiumsegment. Items uit de kerncollectie hebben een redelijk prijsbereik: basic katoenen T-shirts kosten rond de 29,95 euro, klassieke button-down overhemden variëren doorgaans van ongeveer 79 tot 99 euro. De bovenkleding toont de toewijding van het merk aan kwaliteit: wollen maatjassen kosten rond de 269 euro, lichtere bomberjacks en regenjassen beginnen bij ongeveer 129,95 euro. Maatwerk blijft een hoeksteen: een goed gesneden blazer kost ongeveer 249 euro, een bijpassende pantalon rond de 139 euro, wat een volledig tweedelig pak in de prijsklasse van 380 tot 420 euro plaatst.

Wereldwijde aanwezigheid en doelgroep

Vanuit zijn Scandinavische oorsprong is Matinique uitgegroeid tot een wereldwijd erkend herenmodelabel. Matinique is onderdeel van het portfolio van DK Company, dat meer dan 25 merken omvat. De moedermaatschappij geeft aan dat het portfolio in meer dan 35 landen vertegenwoordigd is. De internationale expansie weerspiegelt de universele aantrekkingskracht van de stijlfilosofie van Matinique. De doelgroep is de stadse, modebewuste man die op zoek is naar een ‘inventieve en eigentijdse look’ zonder in te leveren op comfort.

Matinique Store in Berlin. Credits: Matinique

Collecties en toekomstperspectief

Vooruitkijkend vertoont Matinique geen tekenen van vertraging. Het merk brengt doorgaans vier collecties per jaar uit, in lijn met de modekalender (lente, zomer, herfst en winter), vaak aangevuld met kleinere capsulecollecties. Deze regelmatige cyclus houdt het aanbod van Matinique fris en seizoensgebonden, zonder af te wijken van de consistente identiteit. In de toekomst zal Matinique zich waarschijnlijk verder richten op zijn sterke punten: hoogwaardige materialen, ontwerpen die modern en klassiek combineren, en een sterke online community. Naarmate de waarden van consumenten veranderen, wordt verwacht dat het merk duurzame praktijken blijft onderzoeken, zoals het gebruik van meer biologisch katoen of gerecyclede vezels, in lijn met de MVO-initiatieven van de moedermaatschappij.

Met flagshipstores in modesteden en een steeds grotere e-commerce-aanwezigheid is Matinique klaar om nog meer stijlliefhebbers wereldwijd te bereiken. Na vijf decennia beheerst Matinique de kunst van het balanceren tussen erfgoed en innovatie, terwijl het zich aanpast aan de huidige smaak op het gebied van branding. Het toekomstperspectief is dan ook positief: door een professionele maar boeiende toon te behouden en consequent zelfvertrouwen en moderne mannelijkheid via kleding uit te dragen, zal Matinique een belangrijke speler in de herenmode blijven.

