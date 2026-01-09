Brand Radar: Société Angelique - Avant-garde duurzaamheid in de mode

Société Angelique is een opkomend luxe modelabel dat avant-gardistisch design combineert met een sterk duurzaam ethos. Het merk, opgericht in 2020 door de Duitse ontwerpster Angelika Kammann, kreeg al snel erkenning. Items verschenen op magazinecovers en op de catwalks van Berlin Fashion Week. Met onconventionele silhouetten, gedurfde tailoring en nauwgezet vakmanschap daagt Société Angelique de industrienormen uit en bewijst het dat stijl en ethiek harmonieus samengaan.

Merkgeschiedenis en evolutie

Na een internationale carrière als ontwerpster voor modehuizen als Strenesse en Escada lanceerde Kammann Société Angelique vanuit haar geboorteplaats Mönchengladbach. Haar debuutcollectie in 2021 werd lovend ontvangen op het Strike-a-Pose Festival in Düsseldorf en later tijdens Berlin Fashion Week. Een succesverhaal in sneltreinvaart: de kledingstukken van het label sierden al snel de covers van tijdschriften als FAZ en Icon en werden gepresenteerd in showrooms in Parijs en Tokio. Deze snelle evolutie van lokale start-up tot internationaal avant-gardemerk versterkt de reputatie van Société Angelique als innovator binnen duurzame high fashion.

Credits: Société Angelique

Belangrijkste succesfactoren en populariteit op social media

Centraal in de aantrekkingskracht van het merk staat de ontwerpfilosofie van ‘eerlijke duurzaamheid’. Elke collectie is kunstzinnig en conceptueel, vaak met soepelvallende stoffen en bloemenprints naast androgyne snits. Elk kledingstuk is voorzien van een QR-code die volledige transparantie biedt over materialen en makers. Kammanns toewijding aan ethisch vakmanschap vindt weerklank bij een groeiend publiek van milieu- en modebewuste consumenten.

Société Angelique gebruikt social media om haar bereik te vergroten. Het Instagram-account van het label telt meer dan 5.500 volgers en de visueel aantrekkelijke content — van lookbookshoots tot behind-the-scenesbeelden uit het atelier — zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid. Het merk is ook actief op TikTok, waar het inspeelt op modegesprekken en beelden uit showrooms deelt. Zo wordt online aandacht omgezet in een sterk merkimago bij een jonger, trendbewust publiek.

Credits: Société Angelique

Collectie en prijsstelling

Société Angelique opereert in het hedendaagse luxe segment. De prijzen weerspiegelen de hoogwaardige materialen, de Europese productie en het conceptuele ontwerp.

Jurken variëren van ongeveer 698 euro voor een schuin gesneden jurk met bandjes tot circa 1.185 euro voor meer uitgewerkte maxi-jurken in de webshop.

Bovenkleding, waaronder oversized katoenen trenchcoats en statement silhouetten, kost tussen de 1.100 en 1.500 euro. Belangrijke stijlen kosten ongeveer 1.390 euro.

Knitwear, zoals vesten van merinowol en kasjmier en fijngebreide laagjesitems, valt over het algemeen in een prijsklasse van 450 tot 650 euro. Instapmodellen beginnen bij ongeveer 475 euro.

Tops en blouses, inclusief ontwerpen met prints en gedrapeerde details, kosten doorgaans tussen de 420 en 580 euro, afhankelijk van de stofkeuze en de details.

Credits: Société Angelique

Wereldwijd bereik

Hoewel het label kleinschalig opereert, is Société Angelique inmiddels actief in meerdere landen. Naast de thuisbasis in Duitsland is het merk aanwezig in Frankrijk en Japan. Voor de internationale verkoop werkt Kammann samen met een showroom in Parijs (#NEW ROMANTICISM in Tuileries) en worden de collecties verkocht via geselecteerde retailers in Tokio. Deze groeiende internationale aanwezigheid, in Europa en Azië, onderstreept de wereldwijde belangstelling voor de unieke combinatie van avant-gardistische esthetiek en duurzaamheid van het label.

Credits: Société Angelique

Toekomstperspectief

Vooruitkijkend lijkt Société Angelique klaar voor verdere groei en invloed. Het modehuis presenteert doorgaans twee collecties per jaar (lente/zomer en herfst/winter), waarbij elke nieuwe lijn conceptueel voortbouwt op de vorige. Deze aanpak bevordert een langere levensduur van het ontwerp en draagt bij aan afvalreductie.

Kammanns vooruitstrevende visie, variërend van het verkennen van digitale ontwerptechnieken tot het gebruik van innovatieve, milieuvriendelijke materialen, positioneert het merk in de voorhoede van de duurzame mode-evolutie. Er zijn plannen om zowel de e-commerce als het aantal internationale verkooppunten uit te breiden. In een interview met Vivid gaf Kammann aan iets te willen veranderen binnen de industrie. Met een loyale socialmedia-achterban zet Société Angelique in op een nieuwe standaard voor avant-gardistische mode, waarin creativiteit en bewustzijn hand in hand gaan.