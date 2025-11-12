Brand Radar: Thinking Mu – Duurzame mode met een speelse mediterrane twist

Thinking Mu is een duurzaam modemerk uit Barcelona dat bekendstaat om zijn speelse prints, relaxte silhouetten en milieuvriendelijke materialen. Het label werd in 2007 opgericht door een groep vrienden, waaronder medeoprichter en creatief directeur Pepe Barguñó, aanvankelijk onder de naam Intrépida Mu. Het merk belichaamt een ‘hedendaagse mediterrane’ esthetiek. Het staat bekend om de combinatie van gedurfde, artistieke ontwerpen met een sterke toewijding aan ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Thinking Mu richt zich op trendbewuste en milieubewuste consumenten. Hierdoor heeft het een trouwe aanhang en een reputatie opgebouwd voor ‘slow fashion’ die stijl niet opoffert voor duurzaamheid.

Credits: Thinking Mu

Merkgeschiedenis en evolutie

Thinking Mu, gelanceerd te midden van een jonge duurzame modebeweging, was een van Europa's eerste pioniers in slow fashion. De naam ‘Thinking Mu’ is een eerbetoon aan de Jack Russell terriër van de oprichters, Mu, wat de speelse en oneerbiedige geest van het merk weerspiegelt. Vanaf de eerste collectie omarmde het merk ‘gezond verstand’-waarden. Door het gebruik van biologische stoffen en fairtradepraktijken creëerde het casual, vrolijke kleding die de normen van fast fashion uitdaagde. Door de jaren heen is Thinking Mu trouw gebleven aan zijn roots. Het heeft zijn productlijn uitgebreid met behoud van strenge ethische normen. De evolutie van het merk omvat innovatieve initiatieven zoals kledingstukken met QR-codes. Hiermee kunnen klanten de milieu-impact van elk item traceren, inclusief de CO2-voetafdruk, afval en herkomst. Dit onderstreept de toewijding aan transparantie in een sector die vaak gevoelig is voor greenwashing. Deze mix van creativiteit en bewustzijn heeft gezorgd voor meer dan een decennium van gestage groei voor het label uit Barcelona.

Credits: Thinking Mu

Belangrijkste succesfactoren

Verschillende factoren liggen ten grondslag aan het succes van Thinking Mu. Het onwrikbare duurzaamheidsethos, van het gebruik van biologisch katoen, hennep en gerecyclede vezels tot het nastreven van een circulair model zonder afval, spreekt een generatie aan die op zoek is naar ethische alternatieven. Het merk voegt de daad bij het woord door impactgegevens voor elk kledingstuk te verstrekken, wat vertrouwen opbouwt bij consumenten. Ontwerpinnovatie onderscheidt het merk. Het team verwerkt de mediterrane cultuur en ambachtelijke technieken in moderne kleding. Dit resulteert in uitgesproken kleurenpaletten, prints en texturen die aanslaan bij een modebewust publiek. De wereldwijde aanwezigheid via meerdere kanalen, waaronder e-commerce en groothandel, heeft het merk in bijna 30 landen geïntroduceerd, ver buiten zijn Spaanse oorsprong. Een flexibele benadering van storytelling, via capsulecollecties die sociale of artistieke thema's belichten, houdt de boodschap van het merk fris en boeiend.

Populariteit op sociale media

Het merk heeft een actieve online community opgebouwd. Het officiële Instagram-account heeft meer dan 150.000 volgers, wat wijst op een sterke wereldwijde betrokkenheid van fans. Op sociale media toont Thinking Mu levendige beelden van de nieuwste collecties, kijkjes achter de schermen bij duurzame productie en ontwerp-inzichten. De merkwaarden komen altijd terug in de visuals. Deze contentstrategie heeft geleid tot hoge engagement-cijfers en helpt het label om jongere, digital native consumenten te bereiken. Op TikTok experimenteert het bedrijf met creatieve korte video's, van outfitdetails tot opnamescènes, om zijn boodschap te versterken. Door in te spelen op trending topics en authentieke storytelling vergroot Thinking Mu zijn bereik en verandert het volgers in merkambassadeurs. Deze sterke aanwezigheid op sociale media stimuleert niet alleen de verkoop, maar bouwt ook een gemeenschap rond de waarden van het merk.

Credits: Thinking Mu

Kerncollectie en prijsstelling

Hoewel Thinking Mu streeft naar toegankelijkheid, positioneert het zich in het middensegment met duurzame kwaliteitsstoffen. Een kijkje in de webshop toont een duidelijk prijsoverzicht voor de kerncollectie:

T-shirts en tops van biologisch katoen: Prijzen liggen rond de 45 tot 60 euro. Grafische T-shirts kosten bijvoorbeeld ongeveer 49,90 euro, en speciale edities met lange mouwen tot 59,90 euro per stuk. Basic T-shirts van hennep of katoen beginnen rond de 45 euro.

Jurken en jumpsuits: Variëren doorgaans van ongeveer 160 tot 190 euro. Een Gina-jurk kost bijvoorbeeld 160 euro en een geplooide Myrtle-midijurk 190 euro. Deze stukken zijn vaak gemaakt van hoogwaardige materialen zoals TENCEL™ of fijne wolmixen, wat de hogere prijs rechtvaardigt.

Jassen en outerwear: Vallen over het algemeen tussen de 140 en 270 euro. Lichte jassen, zoals corduroy of fleece stijlen, kosten ongeveer 140 tot 170 euro. Stevigere jassen zijn duurder; een Relaxed Daria wollen jas kost ongeveer 270 euro. Pufferjassen en trenchcoats vallen in het middensegment (rond de 180 tot 220 euro), wat de technische stoffen en het vakmanschap weerspiegelt.

Over het algemeen onderstreept de prijsstelling de filosofie van ‘toegankelijke duurzaamheid’ van Thinking Mu. De kleding is duurder dan fast fashion, maar redelijk geprijsd voor hoogwaardige, ethisch geproduceerde kleding. Kopers investeren in duurzame stukken die aansluiten bij hun waarden.

Credits: Thinking Mu

Wereldwijde aanwezigheid en collecties

Vanuit de flagshipstore in Barcelona heeft Thinking Mu zijn aanwezigheid uitgebreid naar meerdere continenten. Het merk is actief in ongeveer 30 landen, voornamelijk via samenwerkingen met duurzame multibrand-boetieks en een internationaal e-commerceplatform. Belangrijke markten zijn een groot deel van Europa en geselecteerde verkooppunten in Noord-Amerika en Azië. Meer dan 80 procent van de omzet komt van buiten Spanje, wat wijst op een brede wereldwijde aantrekkingskracht. Recente uitbreidingen van fysieke winkels hebben geleid tot flagshipstores in Madrid en Barcelona. Een geplande opening in Parijs toont de groeiende ambities van het merk in de directe detailhandel.

Wat betreft creatieve output volgt Thinking Mu de traditionele modekalender met twee hoofdcollecties per jaar: Lente/Zomer en Herfst/Winter. Deze worden vaak opgesplitst in thematische drops. De Herfst/Winter-lijn kan bijvoorbeeld debuteren met een overkoepelende collectie, zoals de “RE-GEN” AW24-collectie geïnspireerd op regeneratieve cultuur. Later in het seizoen kan een capsulecollectie zoals ‘Utility’ worden geïntroduceerd. Door het aantal collecties te beperken, vermindert het merk overproductie en zorgt het ervoor dat elke release een doel heeft. Het aanbod van elk seizoen weerspiegelt een voortzetting van het merkethos: duurzame stijlen, artistieke motieven en verhalen over duurzame stoffen, in plaats van het najagen van microtrends.

Credits: Thinking Mu

Toekomstperspectief

Vooruitkijkend lijkt het traject van Thinking Mu optimistisch en ambitieus. Het bedrijf heeft plannen om zijn winkelnetwerk in de komende paar jaar uit te breiden naar ongeveer tien eigen winkels. Het is de bedoeling om de omzet in die periode te verdubbelen. Nieuwe winkelopeningen, zoals de recente boetiek in Madrid en de aanstaande opening in Parijs, maken deel uit van een strategie om de direct-to-consumer-kanalen en de zichtbaarheid van het merk in belangrijke modesteden te versterken. Naast de fysieke groei zal het merk naar verwachting zijn digitale gemeenschap verder uitbouwen. Mogelijk worden ook nieuwe markten in Noord-Europa, Noord-Amerika en Oost-Azië verkend, waar de vraag naar duurzame mode toeneemt.

Credits: Thinking Mu

Innovatie blijft centraal staan in de toekomstplannen van Thinking Mu. Barguñó en zijn team investeren in onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijke materialen. Dit varieert van baanbrekende hennepmixen tot experimenten met textielrecyclingtechnieken. Dit sluit aan bij hun toewijding om als regeneratief merk te ‘verminderen, regenereren en je aan het denken te zetten’.

Nu duurzaamheid een industriestandaard wordt in plaats van een niche, wil Thinking Mu voorop blijven lopen door authenticiteit uit te stralen. Thinking Mu is duurzamer dan ooit, maar de constructie van de kledingstukken, de mediterrane stijl en het vakmanschap zijn wat hen onderscheidt. Door ethische praktijken te combineren met creatieve flair, is Thinking Mu goed gepositioneerd om te gedijen in het veranderende modelandschap. Het merk blijft aantonen dat stijl en inhoud inderdaad hand in hand kunnen gaan.

Credits: Thinking Mu