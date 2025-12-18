Brand Radar: Van Sunday Running Club tot wereldwijde community bij Another Cotton Lab

Another Cotton Lab (ACL) is een jong streetwearlabel uit Düsseldorf, opgericht in 2023. De visie: een nieuwe verbinding tussen de hardloop-lifestyle en mode, volledig gericht op de eigen community. Een belangrijk onderdeel van het merk, en een aspect waar ze bekend om staan, is de Sunday Running Club. Deze vindt wekelijks plaats in Düsseldorf en dit jaar ook in New York City. In de afgelopen twee jaar is Another Cotton Lab buiten Düsseldorf en Duitsland gegroeid. Het merk heeft een community opgebouwd in heel Europa en de Verenigde Staten. Bekend om de coole grafische prints op shirts en sweaters, biedt Another Cotton Lab inmiddels een breed scala aan items. Het aanbod varieert van pufferjacks en broeken tot prints en accessoires.

Merkgeschiedenis en ontwikkeling

Het merk is opgericht door Franziska (Franzi) Ebisch, David Ebisch en Niklas Janik. Na jarenlange ervaring in de mode-industrie als dienstverleners, startten zij hun eigen label. Gedreven door de wens om hun eigen creativiteit te benutten, ontwikkelden ze in zeven dagen de eerste collectie van Another Cotton Lab. Het kernteam bestaat uit oprichters Franzi, David Ebisch en Niklas Janik (creatief directeur/art director) en Felix Adams, die fungeert als brandmanager. Samen vormen deze vier de creatieve kern van Another Cotton Lab.

In de huidige merkenwereld, waar steeds meer influencer-merken op de markt komen, is Another Cotton Lab er trots op een zelfstandig merk te zijn. “Wij zijn een echt merk, met echte medewerkers en een echte infrastructuur. Another Cotton Lab is zelfvoorzienend en niet afhankelijk van één persoonlijkheid,” legt Felix Adams uit in een interview.

Credits: Another Cotton Lab

Sinds 2023 is het merk continu in ontwikkeling. De collecties zijn gegroeid en ook intern heeft Another Cotton Lab zich verder ontwikkeld door eigen processen te verbeteren en uit te breiden. Het merk produceert zelf in Hilden. Zoals David Ebisch in een interview met FashionUnited uitlegt, is dit erg belangrijk voor hen. Het verzekert het merk van volledige controle over de eigen collecties en productie. Deze eigen productie zien zij als een groot voordeel, aldus Niklas Janik: “We hebben een ongelooflijk goed uitgebouwde infrastructuur. Daardoor zijn we erg snel als het gaat om nieuwe producten, levertijden of trends.”

Designesthetiek en merkidentiteit

Vanaf het begin kenmerkt Another Cotton Lab zich door een bewuste designesthetiek en een sterke merkidentiteit. Het label staat bekend om zijn coole zeefdrukprints op oversized T-shirts en hoodies. Another Cotton Lab heeft zich echter steeds verder ontwikkeld en de eigen collectie uitgebreid. Deze omvat nu alles van top tot teen, met uitzondering van schoenen. De grafische ontwerpen sluiten naadloos aan op de visie van het merk. Denk aan het klassieke Sunday Running Club-shirt of prints die lifestylethema's als reizen, koffiecultuur of pilates weerspiegelen. De streetwear-items zijn overwegend unisex en combineren een sportieve, casual look met een urban cool.

Credits: Another Cotton Lab

Kenmerkend zijn oversized silhouetten, strakke snits en harmonieuze kleurenpaletten, variërend van zachte pasteltinten tot klassieke neutrale kleuren. Zelfs het logo weerspiegelt deze filosofie. Het is bewust minimalistisch en symboliseert de coole, sportieve lifestyle: de verbinding van mode en sport. Al met al belichaamt ACL een moderne streetwearcultuur waarin functioneel design, community en een stijlvolle lifestyle naadloos samenkomen.

Community-first: Sunday Running Club

Een uniek kenmerk van Another Cotton Lab is de sterke focus op de community, met de Sunday Running Club als belangrijkste pijler. Dit door Another Cotton Lab geïnitieerde hardloopevenement vindt sinds mei 2024 elke zondagochtend plaats. De start is voor de eigen flagshipstore in de wijk Carlstadt in Düsseldorf (Bastionstraße 10). Wat begon met slechts vier hardloopliefhebbers, groeide binnen enkele weken uit tot een massabeweging.

Al na een paar keer liepen er meer dan 300 mensen mee. Bij een avondlijke Night Run waren dat er zelfs bijna 2.000. Het idee erachter: hardlopen als lifestyle-evenement. In tegenstelling tot een traditionele hardloopgroep, viert ACL de cultuur rondom de sport. Het gemeenschapsgevoel staat voorop. “In onze winkel hangt een afbeelding met de spreuk ‘To love running is to make it a space others can love too’, en dat beschrijft onze motivatie voor de Running Club vrij goed,” benadrukt Felix Adams. De sfeer is dan ook open en inclusief. Alle deelnemers zijn welkom, er zijn duidelijke regels voor respectvol gedrag en het is belangrijk dat met name vrouwen zich veilig en op hun gemak voelen.

Winkel in Düsseldorf Credits: Another Cotton Lab

De Running Club organiseerde dit jaar ook een Special Run in New York City tijdens de marathonweek. Dit toonde aan hoe populair en bekend het merk is in de Verenigde Staten. Bijna 400 mensen kwamen op het evenement af en liepen met het team door de stad en Central Park. Dit bevestigde voor de vier oprichters de impact die Another Cotton Lab en hun visie op lifestyle en mode ook buiten Duitsland heeft.

Klantrelatie en social media

Dankzij de eigen community bereikt Another Cotton Lab een breed publiek. Zowel jonge als oudere mensen doen mee en zijn klant. “In onze winkel word je met een warm en hartelijk ‘hallo’ ontvangen. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je niet cool of modieus genoeg bent voor de winkel of de items,” aldus brandmanager Felix Adams. Another Cotton Lab wil verbinden. De continuïteit in deze visie is een belangrijk aspect van hun succes en klantentrouw.

Credits: Another Cotton Lab

Ook de social media weerspiegelen dit. Het gaat niet alleen om de collecties en producten van het merk, maar om de community en de visie. Evenementen worden aangekondigd via Instagram, waar ook een kijkje wordt gegeven in collecties en acties, zoals de eigen sample sale of samenwerkingen. Het account voelt persoonlijk, beheerd door de mensen achter Another Cotton Lab, en speelt regelmatig in op socialmediatrends. Door deze levendige en coole aanpak functioneert het bijna als een dagboek van het merk.

Collecties en prijsstelling

Another Cotton Lab presenteert meerdere collecties per jaar, bestaande uit zowel seizoenslijnen als thematische capsulecollecties. Er verschijnen vier hoofdcollecties per jaar (lente, zomer, herfst en winter), aangevuld met tussentijdse drops met eigen thema's.

Inmiddels biedt Another Cotton Lab niet alleen unisex items en dames- en herencollecties, maar ook een eigen performance-lijn. Hiermee wordt opnieuw de verbinding tussen sport en mode gelegd.

Credits: Another Cotton Lab

De collecties zeggen veel over het merk zelf. De vier hoofdcollecties tonen de langetermijnontwikkelingen, terwijl de kleinere capsulecollecties volgens David Ebisch meer zeggen over de huidige status van Another Cotton Lab: “Deze bieden we beperkt aan, omdat we de magie willen behouden.”

Qua prijs positioneert Another Cotton Lab zich in het middensegment van de streetwear:

T-shirts kosten doorgaans tussen de 40 en 50 euro (voorbeeld: Sunday Running Club T-shirt voor 49,90 euro),

sweatshirts tussen de 60 en 80 euro en hoodies tussen de 70 en 90 euro,

enkele meer uitgewerkte items zoals gebreide truien of special edition hoodies gaan tot bijna 90 euro.

Caps en accessoires zijn verkrijgbaar vanaf ongeveer 20 tot 30 euro,

Aan de bovenkant van het assortiment bevinden zich hoogwaardige outerwear-items: winterjassen of pufferjacks kunnen, afhankelijk van het model, prijzen tot circa 350 euro bereiken. De gevoerde Another Down Puffer Jacket kost in de webshop bijvoorbeeld 349,99 euro.

Trotz dieser Spannbreite achtet ACL darauf, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten – Motto: Premium-Qualität soll erschwinglich bleiben.

Wereldwijde aanwezigheid

Hoewel Another Cotton Lab lokaal geworteld is in Düsseldorf, opereert het merk met een internationale mindset. De DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) is goed voor een groot deel van de bestellingen. Toch is het merk ook buiten Duitsland sterk, met name in de Verenigde Staten en de omliggende landen, aldus David Ebisch. De website is meertalig en de webshop levert wereldwijd, een duidelijk teken van de mondiale focus.

Another Cotton Lab verstuurt inmiddels pakketten van New York tot Hongkong, terwijl in Düsseldorf op zondag de hardloopshirts worden aangetrokken. Deze balans tussen lokale verbondenheid en wereldwijd bereik is kenmerkend voor het merk. Ondanks het internationale succes koesteren de oprichters hun band met Düsseldorf door middel van lokale samenwerkingen. Tegelijkertijd wordt de community wereldwijd verbonden via Strava en social media.

Winkel in Düsseldorf Credits: Another Cotton Lab

Ook op het gebied van fysieke retail denkt ACL verder dan Duitsland. Het team werkt al aan uitbreiding naar andere markten. “De volgende winkel staat in de planning en zal niet in Duitsland zijn,” onthulde Niklas Janik in een gesprek.

Daarnaast is Another Cotton Lab in heel Duitsland verkrijgbaar via online platforms als Zalando en About You. Het merk ligt ook in meer dan 200 geselecteerde winkels, zoals P&C en Breuninger. Hierbij wordt volgens David Erbisch streng geselecteerd of de winkels bij het merk passen.

Toekomstperspectief

De snelle groei van Another Cotton Lab en de toenemende internationale aanwezigheid tonen veel potentieel. Het succesvolle hardloopevenement in New York City en de sterke verkoopcijfers buiten Duitsland suggereren dat het merk wereldwijd aan bekendheid en populariteit zal blijven winnen.

Met een nieuwe winkel buiten Duitsland kan Another Cotton Lab een volgende grote stap zetten in zijn marktpositie. Another Cotton Lab wil het merk voor nog meer mensen tastbaar maken, vooral buiten Duitsland, aldus Niklas Janik over hun toekomstplannen.

Credits: Another Cotton Lab