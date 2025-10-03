Brand Radar: Vriendschap vormt het hart van Ami Paris

Weinig merken hebben zo'n onmiddellijke herkenbaarheid als Ami Paris. Ami, opgericht in 2011 door Alexandre Mattiussi, betekent simpelweg ‘vriend’ in het Frans. Het merk heeft een reputatie opgebouwd met zijn moeiteloze tailoring, verfijnde essentials en het kenmerkende Ami-logo dat nu op knitwear van Parijs tot Seoul te zien is. Gepositioneerd tussen luxe en streetwear, staat het label bekend om de combinatie van strakke snits met een gevoel van warmte en speelsheid. In iets meer dan een decennium is het uitgegroeid van een enkele boetiek in Parijs tot een wereldwijde speler in de mode. Deze groei is zowel te danken aan een slimme merkstrategie als aan de eigentijdse garderobe-essentials.

Merkgeschiedenis en evolutie

Mattiussi's visie voor Ami ontstond uit zijn ervaring bij modehuizen als Dior, Givenchy en Marc Jacobs. Voor zijn eigen merk koos hij echter een persoonlijkere weg. Hij wilde kleding maken die zijn vrienden echt zouden dragen: chic, maar ook authentiek, comfortabel en toegankelijk. De eerste Ami-boetiek opende in 2012 in Parijs. In 2013 won het label de prestigieuze ANDAM-prijs, wat het definitief op de Franse modekaart zette. Het kenmerkende Ami de Coeur-motief, een rood hart boven de letter ‘A’, werd al vroeg geïntroduceerd. Het werd het symbool van de vriendschappelijke, op liefde gebaseerde identiteit van het huis. In de jaren daarna breidde het merk uit naar dameskleding. Het groeide verder dan zijn menswear-roots, maar behield dezelfde esthetische codes: strakke lijnen, minimalistische paletten en een vleugje speelsheid.

Credits: Ami Paris

Ami werd al snel een vaste waarde voor de moderne consument die kwaliteit waardeert, maar er niet overdreven gestyled uit wil zien. De positionering als toegankelijke luxe is een schot in de roos in het middensegment van de mode. Het is niet zo intimiderend of duur als traditionele luxe, maar staat ver boven de vluchtigheid van fast fashion.

Belangrijkste succesfactoren en sociale media

Het merk heeft een community van meer dan een miljoen Instagram-volgers opgebouwd. Dit is te danken aan mooie campagnebeelden, hoogtepunten van de Parijse catwalks en veelvuldige weergaven van het hart-logo. Maar het gaat niet alleen om glamoureuze fotoshoots. De feed van AMI richt zich vaak op lifestyle-storytelling, met dakterrasshows bij Galeries Lafayette, spontane video's van catwalkshows en speelse verhalen over vriendschap en liefde. Het merk heeft ook een celebrity-marketingaanpak omarmd die vergelijkbaar is met die van de grote luxehuizen. Zo maken ze campagnes en content met sterren als acteur Dylan O'Brien voor FW25 en popiconen als model Alex Consani voor SS26.

SS26 Credits: Ami Paris

Op TikTok maakt Ami gebruik van storytelling-content die de community aanspreekt. Het toont echte mensen en plekken in Parijs en natuurlijk de alom geliefde A♥-truien. De content varieert van restaurantgidsen tot esthetische samenvattingen van shows. Het merk kreeg ook organische aandacht toen de kledingstukken verschenen in Emily in Paris. Deze digitale vaardigheid, die verder gaat dan likes en shares, houdt AMI relevant in het culturele gesprek. Het toont de ontwikkeling van logoherkenning naar verfijning.

Productaanbod en prijsstelling

De prijskaartjes van AMI vertellen het verhaal van de positionering. In de Europese webshop kosten basics zoals Ami de Cœur T-shirts tussen de 135 en 180 euro. Logo-sweatshirts en hoodies vallen in de prijsklasse van 240 tot 370 euro. Knitwear, met name de iconische crewnecks met logo, kost doorgaans tussen de 400 en 500 euro. In het hogere segment beginnen getailleerde blazers rond de 735 euro, en wollen winterjassen lopen op tot 1.100 à 1.500 euro.

In de meest recente Lente/Zomer 2026-collectie beperkte Alexandre Mattiussi de garderobe tot slechts negen kleuren. Hij koos voor een look die “minder preppy” was, maar toch de kenmerkende verfijnde nonchalance van Ami behield. De aandacht ging in plaats daarvan uit naar volumineuze details en sculpturale tailoring. Denk aan oversized riemgespen, opgestikte zakken en hoge, gekerfde revers. Dit creëerde subtiel drama binnen gestroomlijnde silhouetten die vaak terugkwamen in zowel de heren- als dameslooks.

Credits: Ami Paris

Wereldwijd bereik en aanwezigheid

Wat begon als een enkele boetiek in Parijs, is nu een wereldwijd netwerk. Anno 2025 heeft Ami ongeveer 75 eigen winkels en werkt het samen met meer dan 700 multibrand-retailers in meer dan honderd landen. De Europese aanwezigheid is bijzonder sterk, met flagshipstores in Parijs, Londen, Milaan en Berlijn. Het bereik van het merk strekt zich ook ver uit in Azië, met meerdere winkels in China, Japan en Zuid-Korea, wat de wereldwijde aantrekkingskracht weerspiegelt. Online verzendt de webshop van AMI naar een groot deel van de EU, wat de toegankelijkheid garandeert, zelfs in markten zonder fysieke winkel.

Ami boutique at le Marais Credits: Courtesy of Ami

Toekomstperspectief

Vooruitkijkend vertoont Ami Paris geen tekenen van vertraging. In lijn met de branchekalender presenteert het huis twee hoofdcollecties per jaar: Lente/Zomer en Herfst/Winter. Dit gebeurt vaak tijdens de Paris Fashion Week, naast af en toe een capsulecollectie. De creatieve leiding blijft in de vaste handen van Alexandre Mattiussi. Dit waarborgt de continuïteit van de kernesthetiek van het merk: “vrolijke, geruststellende eenvoud” en kwaliteit. Na enkele jaren van hypergroei heeft het management aangegeven zich te richten op duurzame expansie en merkconsistentie. “We willen de fundamenten versterken,” aldus CEO Santi-Weil, die de inspanningen benadrukt om de boodschap van Ami te stroomlijnen via retail- en groothandelskanalen.

Er is ook ruimte voor groei in productcategorieën: dameskleding, slechts een paar jaar geleden geïntroduceerd, is al goed voor vijftien procent van de omzet en staat op het punt verder uit te breiden. Gesteund door sterke financiële prestaties (de jaaromzet overschreed in 2024 de 300 miljoen euro) en een betrokken online community, wordt verwacht dat het merk trouw blijft aan zijn vriendschappelijke, Parijse ethos. Dit is een formule die een lokale boetiek heeft omgevormd tot een wereldwijde favoriet.