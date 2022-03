Brillen- en horlogemerk Komono lanceert Komono Junior

Het Belgische brillen- en horlogemerk kondigt de lancering aan van Komono Junior. De brillen en horloges uit deze collectie zijn gemaakt voor de jongere generatie.

Komono verplaatste zich voor de creatie van de brillen van Komono Junior in de belevingswereld van kinderen en tieners, zo is te lezen in het persbericht.

De collectie is gemaakt van duurzame materialen en voegt een gevoel voor humor toe met mascottes Franky en Maximus. Komono Junior heeft als doel om nieuwsgierige jongeren de kans te geven zichzelf te uiten door middel van accessoires. Dankzij het gebruik van lussen en klittenband is de Komono Junior collcectie extra kindvriendelijk.

Komono Junior bestaat uit een Junior lijn (6-11 jaar) en een Teens lijn (11-15 jaar).

Te koop vanaf 23 maart, in alle Komono winkels, online en via geselecteerde retailers.