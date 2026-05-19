Britse chauffeur veroordeeld voor cocaïnesmokkel in lading ondergoed van merk Kim Kardashian

Londen - Een Poolse chauffeur is veroordeeld voor de smokkel van cocaïne ter waarde van meer dan zeven miljoen pond (9,3 miljoen Amerikaanse dollar). De drugs zaten verstopt in een lading Skims-ondergoed van Kim Kardashian, zo meldt de Britse politie maandag.

Hij werd betrapt op de smokkel van 90 kilogram cocaïne in de bekleding van de vrachtwagendeuren. De vrachtwagen vervoerde 28 pallets kleding van Kardashians shapewearmerk Skims, aldus de Britse National Crime Agency (NCA).

De 40-jarige chauffeur is maandag door een Britse rechtbank veroordeeld tot dertien jaar en zes maanden gevangenisstraf na een onderzoek van de NCA. Hij werd afgelopen september door de Britse grenswacht tegengehouden bij aankomst in het oosten van Engeland vanuit Nederland.

“De vrachtwagen was speciaal aangepast en er was een verborgen ruimte gecreëerd in de wand van de achterdeuren van de trailer,” aldus de NCA in een verklaring. “Georganiseerde misdaadgroepen gebruiken corrupte chauffeurs zoals hij om harddrugs te vervoeren, vaak verborgen in volledig legitieme ladingen zoals deze,” aldus Paul Orchard, operationeel manager bij de NCA.

“Door de ontdekking en het onderzoek is een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne onderschept, waardoor de criminele organisatie achter de smokkelpoging de winst misloopt. Met deze chauffeur hebben ze bovendien een belangrijke facilitator verloren.”