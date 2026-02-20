Britse koning opent London Fashion Week ondanks arrestatie van broer

London Fashion Week startte donderdag met een zeldzaam bezoek van koning Charles III, slechts enkele uren na de sensationele arrestatie van zijn broer Andrew. Zijn aanwezigheid overschaduwde het evenement, dat traditioneel gericht is op het ontdekken van nieuw talent.

De koning verraste het publiek met zijn aankomst bij de openingsshow. Zijn bezoek vond plaats op een dag waarop de krantenkoppen werden gedomineerd door de arrestatie van voormalig prins Andrew. Hij wordt verdacht van wangedrag in een openbaar ambt vanwege zijn banden met de overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Na het schudden van handen en het begroeten van leiders uit de industrie en ontwerpers, nam de koning plaats op de eerste rij. Hij zat tussen Laura Weir, de CEO van de British Fashion Council, en de Britse topontwerpster Stella McCartney.

Het was een van de vele publieke taken die de koning donderdag uitvoerde, waarmee hij kennelijk een sfeer van ‘business as usual’ wilde uitstralen.

“Hoe voelt u zich na de arrestatie van uw broer?” riep een verslaggever minstens twee keer bij de aankomst van de koning. Het is onduidelijk of Charles de vraag hoorde. Hij reageerde niet.

Charles is een belangrijke supporter van een van de ontwerpers die in Londen showt: de 27-jarige Joshua Ewusie. Hij is een opkomende Britse ontwerper van Ghanese afkomst en presenteert zijn tweede modeshow voor zijn merk “E.W.Usie”. De jonge ontwerper kreeg steun van de King's Foundation, een door Charles opgerichte liefdadigheidsinstelling. In samenwerking met Chanel bood deze stichting hem een studioruimte kort na zijn afstuderen aan de prestigieuze Central Saint Martins school.

Koninklijk tintje

London Fashion Week (LFW) staat meer bekend om het koesteren van nieuw talent dan om shows van grote namen. Ewusie is het toonbeeld van het vermogen van het evenement om een platform te bieden aan opkomende sterren. Zijn thuisstad Londen, met diverse modescholen, biedt ‘geweldige ondersteuning voor jonge ontwerpers’, vertelde Ewusie aan AFP voorafgaand aan zijn LFW-presentatie op zondag. “Londen biedt, denk ik, zoveel kansen om jonge merken te helpen starten,” voegde hij eraan toe.

De show die de koning bijwoonde was van Tolu Coker, een Brits-Nigeriaanse ontwerpster die haar merk in 2018 lanceerde. Haar show, met elegante, voornamelijk unisex ontwerpen geïnspireerd op diverse identiteiten, benadrukte ‘vakmanschap, duurzaamheid en de creatieve industrie’, aldus de organisatoren van de modeweek in een verklaring. De aanwezigheid van de koning, voegden ze eraan toe, versterkte ‘de positie van de Britse mode op het wereldtoneel’.

Niet ver daarvandaan, in het Waldorf Hotel, werd een eerbetoon gehouden aan een van de steunpilaren van de Fashion Week, Paul Costelloe, die in november op 80-jarige leeftijd overleed.

De romantische, verfijnde catwalkshows van de Iers-Amerikaan waren een vast onderdeel op de openingsdag van de London Fashion Week sinds de start van de show in 1984.

Zijn zoon William Costelloe is nu de creatief directeur van het merk, dat voorafgaand aan de openingsshow voor Herfst/Winter 2026 op sociale media schreef: “Een nieuw seizoen. Een krachtig moment. Een erfenis die voortleeft.”

Andere bekende namen, waaronder Harris Reed en Richard Quinn, keren terug op de catwalk in Londen, terwijl Burberry de week op maandagavond op gebruikelijke wijze afsluit.

Andere labels geven de catwalk een koninklijk tintje, met shows van merken die gedragen worden door prinses Catherine, zoals Emilia Wickstead, Edeline Lee en Erdem.