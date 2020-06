Britse modebox Lost Stock verkoopt vanwege coronavirus gecancelde orders aan consumenten

Het kwam al vaak ter sprake in de mode industrie: wat gebeurd er met de opstapelende voorraad en de vanwege de pandemie gecancelde orders? Britse start-up Lost Stock, van het team achter de shopping app Mallzee, gebruikt deze gecancelde orders nu om een gepersonaliseerde modebox samen te stellen. Elke verkochte box ondersteunt weer een familie in Bangladesh, zo is te lezen in het persbericht.

De modebox bevat minstens 3 items en wordt binnen zes tot acht weken geleverd. De items worden namelijk direct van de fabrieken in Bangladesh naar de consument verstuurd. De items in de box hebben een waarde van minimaal 70 pond, terwijl de consument maar 35 pond betaald. Lost Stock werkt als volgt: Consumenten selecteren dames- of herenmode en beantwoorden enkele korte vragen tijdens het afrekenen. De organisatie selecteert tops, t-shirts en blousen van winkelstraatmerken die anders op een afvalberg terecht waren gekomen. Binnen zes tot acht weken wordt de box vervolgens bij de klant afgeleverd. Op dit moment wordt er alleen nog geleverd aan consumenten in Groot-Brittannië, maar een woordvoerder van het bedrijf meldt schriftelijk aan FashionUnited dat gekeken wordt naar uitbreiding naar andere landen.

Lost Stock lanceerde nog maar twee weken geleden en stelde zichzelf het doel om 10.000 boxen te verkopen zodat eenzelfde aantal families geholpen kon worden. Inmiddels heeft het bedrijf al 80.000 boxen verkocht, zo meldt de woordvoerder schriftelijk. Lost Stock is gepartnerd met Sajida Foundation in Bangladesh die ervoor zorgt dat families die het het meeste nodig hebben geholpen worden. Voor elke verkochte modebox ontvangt een familie een voedsel en hygiëne pakket waarmee zij een week vooruit kunnen. Muhymin Chowdhury, hoofd van fundraising bij Sajida in het persbericht: “Gecancelde orders hebben tot nu toe een effect op 1000 fabrieken en het leven van 2,27 miljoen arbeiders en hun families. Een recente studie laat zien dat 47 procent van deze arbeiders nu geen inkomen hebben.” Chowdhury voegt toe dat Lost Stock de kledingitems tegen een eerlijke prijs van Bangladeshi fabrieken koopt waardoor deze fabrieken op de lange termijn gesteund worden.

De CEO van Mallzee, Cally Russel, vult in het persbericht aan: “Covid-19 is een gezondheids- en economische crisis in Groot-Brittannië, maar het wordt humanitaire crisis in landen zoals Bangladesh als er geen hulp komt. Met Lost Stock krijgen consumenten een fantastische deal en helpen ze tegelijkertijd.”

Beeld: Lost Stock