Britse reclamewaakhond verbiedt Adidas-reclame wegens "blote borsten"

Britse reclamewaakhondwaakhond ASA heeft een beha-reclame van sportkledinggigant Adidas verboden nadat het klachten had ontvangen wegens het tonen van blote borsten, zo melden zij op hun website.

De uitspraak kwam na een tweet op het eigen Twitter-account van Adidas, waarin een uitgesneden foto te zien was met daarop de blote borsten van 20 vrouwen. Adidas wilde hiermee een nieuw sportbeha-assortiment promoten en gebruikte tevens een soortgelijke foto voor een postercampagne, waarin de tepels in lage pixels werden weergegeven.

De ASA ontving in totaal 24 klachten, waarvan sommige het gebruik van naaktheid als een objectivering van vrouwen beschouwden en verklaarden dat het "hen tot lichaamsdelen reduceerde", terwijl anderen zich af vroegen of de advertenties wel geschikt waren om door kinderen te worden bekeken.

In antwoord op de klachten zei Adidas dat de advertenties bedoeld waren om "verschillende vormen en maten te weerspiegelen en te vieren, diversiteit te illustreren en aan te tonen waarom ondersteunende beha's op maat belangrijk zijn". Het sportkledingmerk voegde eraan toe dat de beelden waren bijgesneden om de identiteit van de modellen te beschermen, die naar eigen zeggen allemaal vrijwillig in de advertentie hadden willen figureren.

In haar beoordeling zei ASA: "Hoewel we niet van mening waren dat de manier waarop de vrouwen werden geportretteerd seksueel expliciet was of hen objectiveerde, verwachtten we wel dat de afbeelding van naakte borsten waarschijnlijk als expliciete naaktheid zou worden gezien."

Hoewel de advertenties aanvankelijk organisch op social media werden gepubliceerd en daarmee alleen getoond zou worden aan Adidas volgers, zei het bedrijf dat ze ongepast waren en "waarschijnlijk op grote schaal aanstoot zouden geven", en daarom in strijd waren met de code van de waakhond.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK en is geschreven door Rachel Douglass.