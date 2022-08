Browns buyer: "Meer is meer" als het op accessoires aankomt!

Naast exclusieve haute couture zijn ook schoenen, handtassen en accessoires een belangrijk onderdeel van de luxe-industrie. Hollie Harding, Womenswear Non-Apparel Buying Manager bij Brits luxewarenhuis Browns, onthulde in een interview welke rol het segment speelt voor Browns. Harding heeft het over de populairste productcategorieën, het succes van juwelen in het hogere segment en de trends voor 2023.

Je werkt al bijna zes jaar als inkoper voor damesaccessoires bij Browns. Waarom heb je dit pad gekozen?

Mijn carrière begon als inkoper van herenkleding, maar ik wilde altijd al naar de damesmode. Ik was bijzonder geïnteresseerd in werken bij Browns, omdat ik de winkel al jaren bewonderde. Toen ik bij Browns kwam, was het bedrijf net overgenomen door Farfetch en was het begonnen met het benutten van zijn technische knowhow door een nieuwe website en app te lanceren. Het was hiermee een erg geschikt moment om aan de slag te gaan bij zo'n iconisch bedrijf dat aan het begin stond van zijn nieuwe digitale reis.

Hoe heeft de non-apparel sector zich de afgelopen seizoenen ontwikkeld - in het algemeen en ook bij Browns?

Browns is zo geëvolueerd sinds ik bij het bedrijf ben gekomen en ik ben erg blij dat ik deel mag uitmaken van de reis. De boetiek is altijd een toevluchtsoord geweest voor nieuw luxetalent en hoewel we digitaal zijn gegroeid, zijn we altijd trouw gebleven aan onze roots als broedplaats voor jonge designers, die we steunen terwijl ze uitgroeien tot gevestigde merken.

Juwelen zijn ook geëvolueerd. Browns was de eerste multimerkenboetiek die fine jewelry verkocht en het is voor ons ongelooflijk belangrijk geweest om een leider in deze wereld te blijven. In de loop der jaren hebben we ongelooflijk talent op de markt gebracht, zoals Foundrae, Marla Aaron, Lizzie Mandler en Lauren Rubinski.

Welke ontwerpers zou men in de gaten moeten houden?

Als je naar onze niet-kledinglijn kijkt, zijn er een paar namen om in gedachten te houden, zoals Amina Muaddi, Wandler en Ruslan Baginskiy.

Beeld: Hollie Harding / Browns

Browns heeft zijn aanbod op het gebied van juwelen de afgelopen jaren vernieuwd. Wat is er veranderd sinds je bij het bedrijf in dienst ging?

Bij het vernieuwen van het Browns aanbod op het gebied van sieraden wilden we teruggaan naar het begin en de nadruk leggen op datgene waar Browns bekend om staat: onze luxe curatie en opkomend talent. Wij hebben een aantal marktleiders binnen de sector, zoals Repossi en Suzanne Kalan, aan ons assortiment toegevoegd en ons geconcentreerd op de groei van culttalent zoals Anita Ko en Foundrae, die nu tot onze belangrijkste merken behoren. We hebben ook spannende nieuwe ontwerpers toegevoegd, zoals Marla Aaron en Eéra. We hebben ook ons assortiment aan fijne herenjuwelen uitgebreid (een afdeling die blijft groeien), en aan de selectie van onze favorieten Lauren Rubinski, Spinelli en Lizzie Mandler toegevoegd. We hebben ook opwindend nieuw talent toegevoegd, zoals Bleue Burnham, A Sinner in Pearls en Hatton Labs.

Welke productcategorieën zijn het belangrijkst in het niet-kledingassortiment van Browns?

Klanten van Browns willen altijd investeren in andere dingen dan kleding. Van schoenen tot tassen, accessoires en sieraden - of het nu gaat om een luxe tas van een supermerk of een actuele schoenentrend zoals de megaplatforms van House of Honey of Nodaleto. Bij Browns hebben we het geluk dat we een selectie van traditionele designermerken kunnen aanbieden en tegelijkertijd nieuw talent kunnen steunen.

Welke stijlen deden het goed dit jaar?

2022 was zeker weer feest, en de "meer is meer" stemming overheersde in al onze niet-kledingcategorieën. We zagen platforms van Haus of Honey, Versace en Valentino naast heldere satijnen en kristallen van Mach & Mach, en roze en blauwe saffieren, smaragden en gele diamanten bij Fine Jewellery.

Naar welke trends moet je uitkijken in het SS23 seizoen?

Feest blijft een belangrijke trend in SS23, met felle kleuren en stoffen, veren en kristallen in overvloed. Bij juwelen spelen kleur en grootte een belangrijke rol. We hebben prachtige regenboogjuwelen van Suzannne Kalan, exclusieve saffieren van Spinelli en Stephen Webster die op de meest sensuele manier met kleur speelt met zijn iconische verlovingsringen met twee stenen.