Buitengewone creaties en debutanten in overvloeden: Dit zijn de highlights uit Met Gala’s ‘Garden of Time’

De voorbereidingen voor het grootste jaarlijkse mode-evenement begonnen dit weekend al. Er werden tenten geplaatst boven de trappen van het Metropolitan Museum in New York, versierd met de woorden ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’, de titel van de tentoonstelling die bij het Met Gala van dit jaar hoort.

Hoewel de tentoonstelling de begrippen 'wedergeboorte' en 'vernieuwing' moest verkennen, waarbij de natuur werd gebruikt om de vergankelijkheid van mode te benadrukken, was het hoofdthema van het evenement op een ongrijpbare manier met dit concept verweven. Gasten werd gevraagd om looks te ontwerpen die refereerden aan ‘The Garden of Time’, een dystopisch kort verhaal van J.G. Ballard over een stel dat een decadente levensstijl leidt die ze uiteindelijk moeten beëindigen.

Voorafgaand aan het evenement waren modeliefhebbers bang dat de aanwezigen het 'tuin'-gedeelte van het thema te letterlijk zouden nemen, met als gevolg dat we overspoeld zouden worden met bloemetjesjurken. Voor het grootste deel was dit echter niet het geval. Het leek erop dat velen kennis maakten met de donkere stijlfiguren van de roman, sommigen speelden met het concept van de afbrokkelende tijd waarmee de hoofdpersonen - graaf Axel en zijn vrouw - werden geconfronteerd, waarbij hun beperkte bloemenpracht het enige was dat hen scheidde van de dreigende duisternis die buiten de grenzen van hun huis bestond.

Met dit in gedachten waren er uitgebreide mogelijkheden voor Met Gala bezoekers, met historische verwijzingen en de nadruk op de natuur als slechts twee van de wegen die konden worden verkend. Dit is wat de eerste maandag van mei de grote treden van het Met sierde.

De nacht van Loewe

Ayo Edebiri en Greta Lee in Loewe. Credits: Loewe.

Naast het nadenken over wat te dragen, was er voor veel stylisten voor deze editie waarschijnlijk één uitdaging: de stoelendans van creatieve directeuren die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden bij enkele van de grootste modehuizen, waardoor veel merken buiten schot bleven en dus niet in de schijnwerpers stonden. Dit resulteerde misschien in de opvallende afwezigheid van Met-favorieten als Valentino en Gucci, maar beroemdheden leken een gevoel van stabiliteit te hebben gevonden in het Spaanse label Loewe, dat als beste uit de bus leek te komen in de race om de meeste deelnemers te kleden - het merk kleedde zelfs Met Gala co-voorzitter Anna Wintour.

Taylor Russell in Loewe. Credits: Loewe.

Het merk viel natuurlijk in de smaak bij zijn toonaangevende wereldwijde merkambassadeurs, waaronder Taylor Russell, die tijdens de SS24-show van Loewe een glimlach op haar gezicht kreeg toen ze een volledig metalen jasje droeg. Bij de Met zette ze deze trend van strak design voort in een 3D-gevormd korset dat doet denken aan houtmarqueterie, in contrast met een gedrapeerde zijden rok.

Loewe voerde een soortgelijk Grieks silhouet uit voor Ariana Grande, maar verruilde het hout voor parelmoer in een jurk die eruitzag als een glimmende schelp. Het bovenstuk bleef een belangrijke rol spelen in de kleding van Greta Lee, met haar sculpturale stuk verrijkt met 3D-bloemen die langs het kant van chantillyzijde naar beneden liepen. Deze nadruk op bloemen was ook aanwezig in de jurk van Ayo Edebiri, die het 'tuin'-thema benadrukte middels een optische illusie.

Ariana Grande en Ambika Mod in Loewe. Credits: Loewe.

Alison Oliver en Anna Wintour in Loewe. Credits: Loewe.

Josh O’Connor en Mike Faist in Loewe. Credits: Loewe.

Men of the moment, Josh O'Connor en Mike Faist, waren ook voorstander van Loewe, een enigszins verwachte combinatie als je bedenkt dat de creatief directeur van het merk, Jonathan Anderson, is aangesteld als kostuumchef voor de onlangs uitgebrachte film van het duo, Challengers - een project waar Met-presentatrice Zendaya een hoofdrol in heeft. Terwijl Faist's double-breasted jasje en contrasterende witte broek voor een meer traditionele benadering van de jurk zorgden, zij het met de extra fonkelende radijsbroche, experimenteerde O'Conner's look met dimensies, te zien in zijn langgerekte smoking die doet denken aan de bovenaardse details van Loewe's FW24-damescollectie.

Jonathan Bailey en Dan Levy in Loewe. Credits: Loewe.

Mannenmode zorgde voor drama en verbazing

Lewis Hamilton in Burberry. Credits: Burberry.

De herenmode bleef tot ver in de avond verbazen doordat velen de rol van graaf Axel op zich namen, wat de avond een gevoel van drama gaf. Het waren vooral de vertegenwoordigers van Burberry die het personage goed neerzetten. F1-coureur Lewis Hamilton drapeerde bijvoorbeeld een jas met geborduurde bloemen over zijn pak met dubbele rij knopen. In de voering was een citaat uit het gedicht 'The Gardener' van Alex Wharton verwerkt. Acteur Barry Keoghan ging nog een stap verder en koos voor een Regency-achtig pak van olijfkleurig fluweel, compleet met een overhemd van popeline met ruches, een zakhorloge en een wollen hoge hoed.

Barry Keoghan in Burberry en Jamie Dornan in Loewe. Credits: (Vanaf links) Burberry and Loewe.

Steven Yuen in Thom Browne en Nicholas Galitzine in Fendi Men's. Credits: (Vanaf links) Thom Browne and Fendi.

Anderen waren wat minimalistischer in hun aanpak, maar dat wil niet zeggen dat er geen verrassingen waren. Het was niemand minder dan ontwerper Tom Ford zelf die de mode-industrie scherp hield. In plaats van een look te kiezen van zijn gelijknamige merk, waar hij in 2022 mee stopte, werd hij gekleed door Anthony Vaccarello van Saint Laurent. In een gesprek met Vogue op de rode loper noemde Ford, die ooit aan het hoofd stond van Yves Saint Laurent, Vaccarello een "geweldige ontwerper", in tegenstelling tot de meer negatieve gevoelens die hij eerder had voor Laurent.

Tom Ford en Donald Glover in Saint Laurent. Credits: Saint Laurent.

Andrew Scott en Jude Law in Versace. Credits: Versace.

Elders waren de gasten iets meer gecoördineerd, zowel qua uiterlijk als qua keuzes van ontwerpers. Zo verscheen 'The Talented Mr. Ripley'-ster Jude Law arm-in-arm met ontwerper Donatella Versace en Andrew Scott, de huidige Tom Ripley in de nieuwste versie van de thriller. Hun sobere look, eigenaardig ongebruikelijk voor het typische extravagante Versace, verschilde van de pastelkleuren van Kieran Culkin en Ed Sheeran, die ook over de loper paradeerde met de ontwerpster van zijn kleding, Stella McCartney.

Dit week dan weer af van de harmonisatie van de acht leden tellende K-pop groep Stray Kids, die het kenmerkende rood, wit en blauwe palet droegen van hun genodigde, Tommy Hilfiger. Volgens gegevens van Dash Hudson was de groep een van de topartiesten op sociale media, met een tweede plaats na Zendaya in trefwoordgebruik en een toppositie in engagement op Instagram, Twitter en Youtube.

Kieran Culkin met Jazz Charton en Stella McCartney met Ed Sheeran. Credits: (Vanaf links) IWC and Stella McCartney.

K-pop groep Stray Kids in Tommy Hilfiger. Credits: Tommy Hilfiger.

Little Simz in Burberry en Jaden Smith in Thom Browne. Credits: (From left) Burberry and Thom Browne.

Thom Browne en de avant-garde

Cynthia Erivo en Rebecca Ferguson in Thom Browne. Credits: Thom Browne.

Hoewel dit gevoel van verfijning goed overkwam bij de mannenmode, was er nog steeds plaats voor theatrale dingen, zoals gebruikelijk is bij de Met. Thom Browne, die een gevoel van eigenzinnigheid bracht in de vorm van melodramatische ontwerpen, gaf hier de toon aan. Voor Cynthia Erivo kwam het merk met een bijgesneden smokingjasje en vloeiende rok waarover zwarte pailletten, kralen-insecten en roze zijden moiréblaadjes waren gedrapeerd. Op dezelfde manier werden zware kralen gebruikt voor de jurk met hoge hals van Rebecca Ferguson, die gehuld was in roosjes van swarovski-kristal en uitwaaierde in een met blauw gevoerde cape. Dit alles kwam tot zijn recht in de korsetjurk van Gigi Hadid met daaraan vast een op maat gemaakt jasje in de vorm van een zwierige rok versierd met gele 3D-rozen en groene ranken.

Gigi Hadid in Thom Browne. Credits: Thom Browne.

Queen Latifah en Eboni Nichols in Thom Browne. Credits: Thom Browne.

Een bijzondere interpretatie van het thema werd gegeven door model Amelia Gray Hamlin, die haar Met Gala debuut maakte in een look van Jun Takahashi's Undercover. Het merk had het internet al veroverd na de lente van 2024, waar de ontwerper een transparante koepelachtige jurk onthulde waarin vlinders rondfladderden onder de gloed van sprookjesachtige lichtjes. Takahashi introduceerde het thema opnieuw voor Hamlin, die een felgele versie van het originele ontwerp droeg, zij het met minder rondfladderende levende insecten.

Amelia Gray in Undercover en Messika. Credits: Messika.

Hamlin was niet de enige die de grenzen van kleding verlegde. Ook de Zuid-Afrikaanse zangeres Tyla maakte een spraakmakend Met-debuut met haar eigen Balmain-look die volledig uit zand leek te bestaan. Een zandloper in de hand kwam in de plaats van de handtas en weerspiegelde zowel het figuur van de ster zelf als het concept van tijd waarnaar zo sterk werd verwezen in het overkoepelende thema.

Ook Lana del Rey verscheen in een jurk van sculpturale betekenis, de eerste in de Met die werd gecreëerd door de nieuwste creatief directeur van Alexander McQueen, Sean McGirr, die terugkeek op de archieven van het merk voor een look, verwant aan die van Tyla, die zou hebben gepast op het strand. Dit bleek uit het gebruik van natuurlijke meidoorntakken die een hoofddeksel vormden dat hoog boven de jurk met korset uitstak. Een soortgelijke dystopische houding werd aangenomen door Paloma Elsesser, wier tweedelige jurk onverwacht werd gecreëerd door H&M. De zijden tafzijde rok over de bubbelzoom zat over een 3D-geprint en metallisch korset in een geoxideerde groene kleur.

Zuid-Afrikaanse zangeres en songwriter Tyla arriveert voor Met Gala in Balmain. Credits: Photo by Angela Weiss / AFP

Lana Del Rey in Alexander McQueen e Paloma Elsesser in H&M-kostuum. Credits: (Vanaf links) Alexander McQueen and H&M.

De winkelstraat op de rode loper

Quannah Chasinghorse en Adwoa Aboah in H&M-kostuum. Credits: H&M.

Op het eerste gezicht lijkt H&M een onwaarschijnlijke kandidaat voor zo'n prominente plek op de rode loper. Toch zorgt het merk al jaren voor opschudding onder de elite van de modewereld. Het kleedde eerder al een aantal van de grootste sterren van populaire Met-thema's, waaronder Heavenly Bodies in 2018 en Gilded Glamour in 2022. Dit jaar was het niet anders. De retailer bracht opnieuw een keur aan modellen en beroemde figuren naar de Met-trappen en kleedde zijn gasten in kledingstukken die waren ontworpen door H&M's eigen designteam, dat meestal verantwoordelijk is voor de exclusievere collecties.

Sommige stukken waren geïnspireerd op de archieven van H&M zelf, zoals de op-maat-gemaakte jurk van komiek Awkwafina die geïnspireerd was op een 'Hennes' trouwjurk uit het archief, zoals te zien is in het tulpvormige rok-silhouet. Model Quannah Chasinghorse vertegenwoordigde haar geboorteland Alaska door de bloem van de staat toe te voegen aan haar Cinderella-achtige baljurk met een tule crinoline onderrok.

Awkwafina en Hari Nef in H&M-kostuum. Credits: H&M.

Een andere verrassende deelnemer was Gap - maar de onwaarschijnlijke speler komt als een minder grote schok met de aanwezigheid van Zac Posen, creatief directeur van het merk, die al vaak met zijn eigen merk op de trappen van de Met heeft gestaan. Voor deze editie poseerde Posen echter naast Oscarwinnares Da'Vine Joy Randolph, die een zwierige denimjurk droeg die een eerbetoon was aan Gap's geschiedenis in de denimwereld. Posen koos voor een maatpak van Gap's zustermerk Banana Republic, dat al geïnspireerde versies heeft uitgebracht voor het grote publiek.

Gap’s creatief directeur Zac Posen met Da'Vine Joy Randolph die een Gap-kostuum draagt. Credits: Gap.

Pastelkleurige boho babes

Greta Gerwig, Sienna Miller, Zoe Saldana en Emma Mackey nemen deel aan Met Gala in Chloé met creatief directeur Chemena Kamali. Credits: Chloé.

Deze "out-of-place" verschijning was niet alleen voorbehouden aan die van de winkelstraten. Luxe ontwerpers weken ook af van de gebruikelijke extravagantie van het Met Gala om in plaats daarvan een meer casual kijk op rode loper kleding te promoten. Chemena Kamali, de nieuwste creatief directeur van Chloé, was een andere nieuwkomer op het evenement en bracht voor haar debuut vier opmerkelijke actrices en regisseurs mee om haar verfrissende kijk op de kenmerkende codes van het huis te laten zien. Hoewel de bohemienachtige looks tijdens haar FW24-show met een warm onthaal werden begroet, waren ze onverwacht tegen de achtergrond van de high fashion Met. Toch konden ze met hun jaren 70-flare, aanwezig in ruches, bloemenkant en cape-mouwen, nog steeds worden gekoppeld aan het thema van vroeger.

Cara Delevingne en FKA Twigs in Stella McCartney. Credits: Stella McCartney.

Bohemia zelf leek echter een beetje een trend voor de rode loper. Voor de zangeres FKA Twigs combineerde Stella McCartney een met de hand geborduurde combinatie van een met diamanten versierde hotpants van gaas en een korset met een cascadevormige mantel van met de hand gebreide lussen, gemaakt van RAS-gecertificeerd alpacagaren uit verantwoorde bronnen - volgens de kernwaarden van de ontwerper op het gebied van ethiek en milieu. Vergelijkbare netstoffen waren ook te zien in het Burberry-nummer van Jodie Turner-Smith, waarvoor een tule jurk was gelaagd onder een met parels versierde jurk van gaas.

Jodie Turner-Smith in Burberry. Credits: Burberry.

Michelle Williams in Chanel en Chioma Nnadi in Burberry. Credits: (From left) Chanel and Burberry.

Chanel en Dior houden vast aan minimalistische klassiekers

Chanel hunkerde ook naar nostalgie. Om precies te zijn naar het ‘hippie’-tijdperk met de organza mini-jurk van Michelle Williams uit de SS24-collectie van het merk, die uitliep in witte tule mouwen en een cape. De rest van de stukken van het Franse merk waren echter duidelijk klassieker. Zowel Gracie Abrams als Camila Morrone kozen voor tweedelige looks, beide met volle rokken met textuur - Abrams versierd met ecru satijnen strikken, terwijl Morrone's jurk versierd was met veren en kralen.

Camila Morrone en Gracie Abrams in Chanel. Credits: Chanel.

Penelope Cruz in Chanel. Credits: Chanel.

Een ander label dat niet afweek van zijn klassieke codes was Dior. Zowel Rosalia als Willow Smith droegen looks die deden denken aan collecties uit het archief, zoals een bustierjurk met een peplum in de taille die overliep in een lange sleep. De fluwelen jurk van Elizabeth Debicki was daarentegen minder nauwsluitend, maar had ook een vloeiende sleep die over de trappen van de Met liep.

Rosalia en Willow Smith in Dior Haute Couture. Credits: Dior.

Elizabeth Debicki en Alexandra Daddario in Dior. Credits: Dior.

Swarovski’s couture debuut

Anok Yai en creatief directeur Giovanna Engelbert in Swarovski. Credits: Swarovski.

Dior en Chanel weken echter enorm af van de extravagantie van Swarovski. Voortbordurend op het duidelijke pad van Met Gala debutanten, markeerde het evenement de eerste keer dat het Oostenrijkse juwelenmerk zich op het terrein van couturejurken begaf, nadat het eerder alleen andere namen van zijn beroemde kristallen had voorzien. Maar nu werd creatief directeur Giovanna Engelbert vergezeld door vier muzen van het huis, elk gegarneerd met honderdduizenden kristallen in kleuren die het kenmerkende palet van het huis weerspiegelden: groen, roze, geel, blauw en wit.

In een persbericht zei Engelbert: "Mijn visie was dat onze muzen natuurelementen zouden belichamen die in de betoverende kristallentuin te vinden zijn en dat hun jurken zouden samensmelten met onze sieraden - ze transformeren en worden één. Ik wilde hetzelfde niveau van artisticiteit en creativiteit in de looks brengen als in onze sieraden en de schoonheid en vreugdevolle geest van de natuur vastleggen, evenals de elegantie en extravagantie van Swarovski op dit belangrijke moment voor mode en popcultuur."

Irina Shayk in Swarovski. Credits: Swarovski.

Imaan Hammam en Karlie Kloss in Swarovski. Credits: Swarovski.

Een overvloed aan glans werd voortgezet in de Prada-jurk van Amanda Seyfried, met bloemen applicaties op de gestructureerde rok. Seyfried was een andere voorvechter van duurzaamheid op de rode loper en onthulde aan Vogue dat ze specifiek had gevraagd om een milieuvriendelijk ontwerp voor haar look. De stof waaruit haar jurk bestond was dan ook afkomstig uit de collectie van Prada uit 2009.

Amanda Seyfried in Prada en Chaumet. Credits: Chaumet.

Rita Ora and Charli XCX in Marni. Credits: Marni.

Marni gebruikte ook cirkelvormige methoden voor de looks van Charli XCX en Rita Ora. De gedrapeerde witte jurk van XCX werd bijvoorbeeld gemaakt van patchwork van vintage T-shirts uit de jaren 1950 en 1970, die vervolgens werden geborduurd met strass-steentjes en glazen kralen over fijn zichtbare steken in wat volgens het merk het kenmerkende "herstellen" weerspiegelde. Ook Ora's ontwerp was samengesteld uit een wandtapijt dat was versnipperd tot vloer verspreidende strengen van kralen van Murano-glas uit de jaren 1940 en 1970 in combinatie met antieke kristallen.

Opkomende ontwerpers verzekeren zich van een kleine maar opvallende plaats in de Met

Ivy Getty in Connor Ives and Eiza Gonzalez in Del Core. Credits: (From left) Connor Ives and Del Core.

Er waren dit jaar niet veel jonge, nieuwe ontwerpers, maar hun aanwezigheid was wel te merken aan de aanwezigheid van Connor Ives en Del Core. Eerstgenoemde kleedde kunstenares Ivy Getty in een op maat gemaakte demi-couturejurk, waarbij hij twee wandtapijten uit de Qing-dynastie gebruikte die naar schatting ruim 300 jaar oud waren. De mantel was afgezet met vossenbont afkomstig van een vintage bontjas, waarmee de sterke verwijzingen naar het thema van historische en tijdrovende mode werden afgerond.

Daniel Del Core zei daarentegen dat hij iets "persoonlijks" wilde creëren voor Eliza Gonzalez, en kleedde de Mexicaanse actrice in een jurk die uitliep in de vorm van een orchidee door de gelaagdheid van zijden organza. De ontwerper merkte in een persbericht op: "Ik begon het ontwerp door te kijken naar de ‘Vanilla Orchidee’, de staatsbloem van Mexico. Ik raakte geobsedeerd door de kwetsbaarheid van haar bloemblaadjes en stelde me het openen van de bloesem voor als een tijdsverloop. Dat is het moment dat ik probeerde vast te leggen."