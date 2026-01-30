Bulgari-broche van Audrey Hepburn ging onder de hamer voor 355.600 euro

Een zeldzame Bulgari-broche die ooit toebehoorde aan filmicoon Audrey Hepburn is tijdens een recente Sotheby’s-veiling in Parijs ver boven de geschatte waarde verkocht. Het juweel, dat onderdeel was van de persoonlijke collectie van Doris Brynner, bracht circa 355.600 euro op, bijna zes keer de hoogste taxatie.

Volgens Sotheby’s is de broche uitgevoerd in een pauwachtig ontwerp met cabochon saffieren, smaragden en diamanten, met een druppelvormige smaragd als hanger. Het juweel werd in de jaren zestig verworven door Hepburn en later geschonken aan Brynner, met wie zij bevriend was.

WWD meldt dat de broche felle concurrentie trok tussen vier bieders en eindigde op circa 425.000 dollar (355.600 euro).

Nog meer sterke veilingresultaten tijdens Couture Week

De veiling van persoonlijke bezittingen van Doris Brynner vond plaats tijdens Paris Couture Week en bracht in totaal 1,72 miljoen euro op, ruim boven de schatting van Sotheby’s. Naast juwelen presteerden ook haute couture-stukken goed, waaronder een Balenciaga-jas uit 1962.

Een opvallende verrassing waren zeldzame schoenen. Een paar roze Christian Dior by Roger Vivier pumps, versierd met bloemen, werd verkocht voor 16.510 euro – meer dan 33 keer de hoogste taxatie. Een paar Roger Vivier enkellaarsjes van chocoladebruin alligatorleer behaalde dezelfde prijs, aanzienlijk boven de oorspronkelijke schatting van 400 tot 800 euro, aldus WWD.