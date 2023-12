C&A ondersteunt studenten Academie Antwerpen voor denimexpositie

Modeketen C&A heeft samengewerkt met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Samen presenteerden ze een kunsttentoonstelling waarin de denimcreaties van tien geselecteerde studenten een podium kregen, meldt het bedrijf in een nieuwsbericht op de website.

C&A ondersteunde de studenten met stukken denimstof, denimbroeken en denimaccessoires. De studenten presenteerden hun denimcreatie vorige maand in de eigen denimfabriek van C&A in Mönchengladbach, in aanwezigheid van pers en andere mode-experts. Dit viel samen met de presentatie van de lente-zomercollectie 2024 van C&A.

De tentoonstelling werd samengesteld door Maureen de Clercq, coördinator van de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. De naam van de expositie luidde: ‘De relevantie van denim in de geschiedenis en de samenleving – van werkkleding tot het meest democratische modekledingstuk voor iedereen en alle gelegenheden, ongeacht welke vorm en maat.’

Het kunstwerk van de Nederlandse modestudent Sybrand Jansen is uitgeroepen tot het winnende ontwerp, meldt C&A op LinkedIn. Jansen, die studeert aan de Antwerpse academie, ontvangt een geldprijs ter ondersteuning van zijn professionele ontwikkeling en ‘de vervulling van zijn persoonlijke dromen’. Zijn creatie van denim met als titel ‘Kiss of Time’ is geïnspireerd door Michelangelo’s beroemde en vaak onvoltooide marmeren beelden. De jas, met een puntige kraag en volumineuze mouwen, is volledig gemaakt met behulp van een indigo waterfilter en reststoffen van van items uit zijn eigen kast.