Calik Denim, Kings of Indigo en Aware lanceren eerste traceerbare denimcollectie

Het Turkse bedrijf Calik Denim, producent van duurzame denimstoffen, is een samenwerking aangegaan met denimmerk Kings of Indigo en blockchain-technologiebedrijf Aware. Het resultaat is wat het bedrijf in een persbericht aankondigt als de ‘allereerste traceerbare denimcollectie’. Het gebruik van de block-chaintechnologie van Aware stelt Calik Denim in staat om volledig transparant te zijn over de productie voor zijn klanten en de eindconsument.

De samenwerking wordt gepresenteerd onder de naam Kings Of Indigo X Calik Denim X Aware™. Het betreft een collectie voor herfst-winter 2022/2023 die bestaat uit veertien stijlen voor zowel voor heren als dames. Naast de blockchain-technologie is de door Calik Denim ontwikkelde Denethic-technologie toegepast om de denimstoffen een verschillend uiterlijk te geven: donker (spoelen), midden (enzym) en licht (bleken). In het persbericht schrijft het bedrijf dat deze technologie bedoeld is om water, energie, chemicaliën en tijd te besparen tijdens de wasfase.

Het project past in de duurzaamheidsstrategie van Calik Denim, dat in dit kader eerder merksamenwerkingen initieerde. De traceerbare denimcollectie wordt gelanceerd door middel van een influencer-marketingcampagne op de sociale media-kanalen van de merken.