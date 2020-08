Camper stelt Achilles Ion Gabriel aan als creative director CamperLab

Het Spaanse schoenenmerk Camper heeft Achilles Ion Gabriel aangewezen als nieuwe creative director van CamperLab, na het vertrek van Franse ontwerper Romain Kremer eerder deze maand, zo meldt FashionNetwork op basis van een persbericht.

De in Parijs woonachtige Ion Gabriel zal verantwoordelijk zijn voor het wereldwijde merk CamperLab. Hij zal het ontwerpteam begeleiden en een nieuwe creatieve strategie ontwikkelen voor de winkels wereldwijd. Zijn eerste collectie zal in januari gelanceerd worden, als onderdeel van het AW/20 seizoen. Miguel Fluxà Ort, directeur van Camper, zegt in een persbericht: “Achilles is een van de meest getalenteerde schoenenontwerpers van deze tijd. Ik heb zijn werk altijd al bewonderd, en we zijn enthousiast om dit nieuwe avontuur samen aan te gaan,” zo meldt FashionNetwork.

CamperLab is een submerk van Camper dat in 2015 is gelanceerd. Het focust op het creëren van innovatieve ontwerpen, en houdt zich vast aan de esthetische codes van het Spaanse merk. Het sub-merk heeft drie fysieke winkels in Parijs, Londen en New York.