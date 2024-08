Canadees bedrijf vindt 'grootste ruwe diamant ooit' in Botswana

Een diamant die nauwelijks in de palm van een hand past en 2.492 karaat weegt is gevonden in een mijn in Botswana, de grootste diamantproducent van Afrika, heeft een Canadees mijnbouwbedrijf Lucara Diamond Corp. bekendgemaakt.

Deze edelsteen, ontdekt in de Karowe-mijn in het noordoosten van Botswana, is "een van de grootste ruwe diamanten die ooit zijn ontdekt", meldt het bedrijf Lucara in een verklaring. En het grootste diamant dat ooit in Botswana is gevonden, voegt de Botswaanse regering eraan toe in een aparte verklaring.

Qua karaat ligt deze diamant niet ver van de grootste diamant ter wereld, de "Cullinan", die meer dan 3.100 karaat weegt en in 1905 in Zuid-Afrika werd ontdekt. "We zijn verheugd dat we deze buitengewone diamant hebben gevonden," zegt William Lamb, CEO van Lucara, in de verklaring. Lucara maakt de waarde van de vondst en de kwaliteit niet bekend, maar een persconferentie is gepland voor donderdagmiddag in Gaborone. De diamant zal naar verwachting worden gepresenteerd aan president Mokgweetsi Masisi tijdens deze gelegenheid.

Botswana is een van de grootste diamantproducenten ter wereld en diamant vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor het land. Zoals Lucara in zijn verklaring benadrukt, brengen diamantinkomsten "aanzienlijke sociaaleconomische voordelen" voor Botswana, door te investeren in "essentiële gebieden zoals onderwijs en gezondheidszorg" en de infrastructuur van dit land met 2,6 miljoen inwoners.

Voor de aankondigde ontdekking was de grootste diamant die in Botswana was gevonden een steen van 1.758 karaat, ook ontdekt door Lucara in 2019 en genaamd Sewelo.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.fr. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.