Cannes scherpt kledingregels aan: naaktheid verboden

Cannes (dpa) – De rode loper van het filmfestival in Cannes staat bekend als een plek waar beroemdheden en stijliconen graag uitpakken met extravagante en opvallende kleding. Maar tijdens de 78e editie van het festival, dat plaatsvindt van 13 tot en met 24 mei, lijken de organisatoren strengere regels te willen hanteren.

In een verklaring voorafgaand aan het evenement lieten zij weten: "Uit fatsoensoverwegingen is naaktheid op de rode loper – en op alle andere locaties van het festival – verboden. Ook grote, volumineuze jurken met lange slepen die het doorlopen van gasten of het gebruik van zitplaatsen bemoeilijken, zijn niet toegestaan."

Mode of te bloot? Een terugkerende discussie

De rode loper aan de beroemde boulevard de la Croisette is altijd al een podium geweest voor opvallende mode. Van glamoureuze jurken tot gedurfde, doorschijnende outfits – en soms zelfs kleding die meer blootlaat dan bedekt. Denk aan modellen als Bella Hadid en Kendall Jenner, die regelmatig in gewaagde creaties verschijnen. Heidi Klum zorgde twee jaar geleden nog voor ophef toen haar tepel zichtbaar was door haar jurk.

Is de nieuwe regel een reactie op een steeds bloter wordende trend? Steeds vaker verschijnen sterren met weinig om het lijf op grote evenementen. Zo verscheen Bianca Censori, de partner van Kanye West, tijdens de Grammy Awards dit jaar vrijwel naakt. Sienna Miller droeg vorig jaar op het filmfestival van Venetië een doorschijnende jurk en gebruikte haar haar om haar tepels te bedekken.

Toch is bloot op de rode loper niet nieuw. Ook decennia geleden kozen beroemdheden al voor transparante kleding. Wel staat Cannes bekend om zijn strikte kledingvoorschriften, zeker bij avondpremières. Zo zijn sportschoenen en grote tassen niet toegestaan. Mannen worden verwacht in een smoking en vrouwen in een avondjurk, al staat op de festivalwebsite ook dat een chique top met een zwarte broek en elegante schoenen volstaat.

Hakkenplicht leidde eerder tot protest

Hoewel de regels in Cannes streng zijn, zijn er in de afgelopen jaren wel wat veranderingen geweest. Zo ontstond er tien jaar geleden ophef toen vrouwen zonder hoge hakken niet werden toegelaten. Dit leidde tot protest: Julia Roberts liep een jaar later blootsvoets over de rode loper en Kristen Stewart trok in 2018 haar hakken uit voor de camera's. In 2023 beklom Jennifer Lawrence zelfs de trappen op slippers.

Of de nieuwe regels over naaktheid en grote jurken echt worden nageleefd, is nog maar de vraag. Het valt te verwachten dat sommige sterren de regels ook dit jaar zullen uitdagen.