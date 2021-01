Carro: accessoiremerk van gerecyclede reclameborden en gordijnen

Buenos Aires- Twaalf jaar geleden richtten Silvina Cannito en Guillermina Balsells het merk Carro op, een ontwerp laboratorium voor accessoires, met het oog op duurzaamheid. Van het begin af aan werkten ze met onconventionele gebruikte materialen. Een jaar geleden creëerden ze Renet, een nieuwe grondstof die wordt gewonnen door middel van een recyclingproces. Nadat ze hadden deelgenomen aan verschillende buitenlandse evenementen, hebben ze nu net hun eerste buitenlands bestelling naar Los Angeles verstuurd. Er zijn plannen om nog verder uit te breiden op internationaal niveau.

De beginselen van het merk

Silvina Cannito en Guillermina Balsells ontmoetten elkaar tijdens hun studie in Buenos Aires, waar ze allebei mode ontwerp studeerden. “We stonden op het punt om af te studeren, vervolgens gingen we op afstudeerreis met onze opleiding, als onderdeel van een eindwerk waarvoor we nieuwe trends moesten analyseren. Vanaf dat moment begonnen we na te denken over het uitbouwen van een accessoiremerk. Dat was ook het moment waarop technologie en apparatuur opkwam. We realiseerden ons dat de spullen waar we behoefte aan hadden niet beschikbaar waren op de markt”, herinnert Cannito zich.

Voor het maken van de accessoires, kozen ze er van het begin af aan voor om te werken met gebruikte materialen, en zoals Cannito vertelt, verwachtten ze in het begin niet dat daar veel belangstelling voor zou zijn. De eerste accessoires werden gemaakt van uit elkaar gehaalde herenkledij. De twee jonge ondernemers namen deel aan een ontwerpwedstrijd in de Argentijnse stad Rosario en wonnen er een prijs voor een van hun ontwerpen. Vanaf dat moment kwam het merk van de grond. Daarna experimenteerden ze onder andere met materialen zoals reclameborden, jute zakken, vintage gordijnen, en geborduurde tafelkleden.

Renet: Innovatie en recycling

Ongeveer een jaar geleden, maakte het duo kennis met het recyclingproces: “we creëerden een nieuw type materiaal dat we “Renet” noemden en dat ontstaat door middel van warmte fusie. In dit proces worden plastic zakken die in Argentinië in de landbouw gebruikt worden om grote hoeveelheden graan of soja te bewaren, gecombineerd met geweven netten, bijvoorbeeld groente en fruit netjes, of nylon vrachtnetten die gebruikt worden in de bouwsector. Door het combineren van deze twee elementen creëren we een nieuw materiaal dat 100 procent gerecycled is, waterdicht, licht, stevig en met een uniek patroon”, legt Cannito uit.

Accessoires voor de hele wereld

Bij “Carro” worden de collecties niet per seizoen ontwikkeld. “We werken met een beschikbare voorraad van materialen, onze collecties worden dus bepaald door het materiaal waar we op dat moment over beschikken”.

De producten worden online verkocht, via de website van het merk en er zijn al bestellingen verzonden naar klanten in Singapore, Frankrijk en Spanje. Bovendien vertelt Cannito dat ze plannen hebben om uit te breiden, en Carro in de Verenigde Staten willen introduceren: “We hebben recentelijk onze eerste formele buitenlandse bestelling naar Los Angeles verstuurd, we wilden het al drie jaar en toen kregen we opeens de mogelijkheid.

Met het doel de buitenlandse aanwezigheid van het merk te versterken, namen ze in februari 2020 deel aan New York Fashion Week samen met Universo Mola, de internationale organisatie binnen de Latijns-Amerikaanse mode industrie die pleit voor meer duurzaamheid en meer bewustwording. Toen sloeg echter de pandemie toe en liep alles wat vertraging op. Wel hielden de doorgroei- en uitbreidingsplannen stand.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.AR en werd vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Veerle Versteeg.

Beelden: Carro / officiële website