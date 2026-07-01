CFDA onthult programma NYFW SS27 met nieuwe namen, terugkerende merken en bontvrij debuut

De Council of Fashion Designers of America (CFDA) publiceert het voorlopige programma voor de New York Fashion Week lente/zomer 2027. Het programma van het zesdaagse evenement omvat een mix van debuten van nieuwe ontwerpers, terugkerende namen en beleidswijzigingen.

Van 10 tot 15 september staan er 70 catwalkshows en presentaties op het programma. Diane von Furstenberg opent de week met de debuutcollectie van de nieuwe creatief directeur Henry Zankov, terwijl Thom Browne het programma afsluit.

De belangrijkste updates van het programma zijn de terugkeer van Tommy Hilfiger, Monse en threeASFOUR op de officiële kalender. Daarnaast maken ontwerpers als Conner Ives, Magda Butrym, Sabyasachi, High Sport, Patrick Taylor en Zaldy hun debuut op het NYFW-programma.

Verschillende finalisten van het CFDA/Vogue Fashion Fund 2026, waaronder Bad Binch TongTong, Jamie Haller en Milamore, presenteren ook voor het eerst. Voorafgaand aan het officiële programma organiseren Ralph Lauren, Coach, Cult Gaia, Libertine en Rachel Comey shows op 9 september. Rachel Comey viert haar 25-jarig jubileum.

Dit seizoen markeert ook de introductie van het bontvrije beleid van de CFDA voor alle merken op het officiële programma. Het programma op vrijdag begint om 10.00 uur ter herdenking van de 25e verjaardag van 11 september.

In een verklaring zegt Joseph Maglieri, senior directeur van modeweekinitiatieven bij de CFDA: “New York Fashion Week keert dit seizoen terug vol creatieve kracht en enthousiasme. De aandacht voor NYFW en Amerikaanse mode, zowel bij opkomende ontwerpers als gevestigde merken, is geworteld in het omarmen van onze eigen identiteit, zonder de wens of poging een andere stad te imiteren.”