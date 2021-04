Champion lanceert digitale collectie in samenwerking met technologiebedrijf Tafi

Het Amerikaanse bedrijf Champion Athletic Wear heeft de stap gezet naar de digitale modewereld.

Het sportkleding bedrijf heeft zijn lente/zomer 2021 collectie aangekondigd in samenwerking met Tafi, een digitaal 3D bedrijf dat avatars en emoji’s creëert. Bij de lancering van de collectie heeft men gebruik gemaakt van NFT’s (non-fungible tokens, een type cryptocurrency bestaande uit unieke digitale objecten die men vaak verzamelt, red.) die ervoor zorgen dat elk kledingstuk uniek is en zijn eigen waarde heeft. De collectie is tevens beschikbaar op het AR (Augmented Reality, red.) emoji platform van Samsung telefoons, zo meldt Tafi in een persbericht.

De nieuwe digitale lente collectie bestaat uit sneakers, sweatshirts, t-shirts, joggers, exclusieve Champion kunst, en limited edition avatars uitgedost in Champion kledij. De collectie wordt ook beschikbaar via de Samsung Galaxy Store.

”Dit is een zeer spannende tijd van transformatie in de digitale wereld. De ontdekkingen wat betreft NFT’s en de voordelen die ze bieden voor de consument, staan nog maar in de kinderschoenen,” zegt Tyler Lewison, algemeen directeur bij Champion Athletic Wear in het persbericht.

Preston Woo, Chief Strategy Officer bij Tafi, voegt hieraan toe: “Met deze samenwerking, stellen we niet alleen Champion’s lente collectie 2021 ter beschikking aan Samsung AR emoji gebruikers, maar we stellen de klant ook in staat digitale en unieke stukken te bemachtigen uit de iconische Champion collectie, door middel van NFT’s.”

Beeld: Tafi

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.COM. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.