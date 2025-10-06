Chanel door Matthieu Blazy: Elegantie met een speelse twist

Maandagavond opende modehuis Chanel in het Grand Palais een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis met de presentatie van de eerste collectie onder de creatieve leiding van Matthieu Blazy. Het resultaat: een Chanel-vrouw die diep geworteld is in het heden en een herontdekte moderniteit.

De silhouetten van Chanel door Matthieu Blazy

In een nachtelijk decor, verlicht door de planeten van ons zonnestelsel, schittert het eerste Chanel-silhouet van Matthieu Blazy in zijn ogenschijnlijke eenvoud: een grijs ensemble van een pantalon en een kort jasje met opgerolde mouwen. De nieuwe directeur kiest voor een zachte overgang. De introductie van de collectie is een klassieke ‘officewear’-outfit, compleet met zijn kenmerkende fantasierijke touch: een paar oorbellen met ruige bloemblaadjes.

Chanel SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Vervolgens zien we diverse splittenrokken in neutrale tinten en soepele ensembles. De extravagantie zit in de details – dikke chokers, oorbellen in felle kleuren – en wordt gedurende de collectie steeds prominenter. Een kapsel met rode veren geeft een rebelse uitstraling aan een lange, glinsterende nude jurk, terwijl witte veren aan de zomen van een donkere jas de strengheid doorbreken.

De klassieke openingsmuziek maakt plaats voor een elektronisch ritme dat past bij de twist van de collectie. De sets van rokken en tops met lange mouwen behouden de klassieke Chanel-stijl, maar krijgen een moderne uitstraling door soepele breisels, bloemenranden of een bewegend volume. Geleidelijk zakt de taille, een verwijzing naar de silhouetten van de jaren twintig, een belangrijk decennium voor het modehuis.

Chanel SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Er zijn diverse vakkundig eigentijdse ensembles die een geklede rok combineren met een oversized, minimalistische blouse. De moderniteit is ook zichtbaar in het gebruik van verrassende materialen, een kenmerk van de stijl van Matthieu Blazy die hij ontwikkelde bij zijn vorige werkgever, Bottega Veneta.

In deze zomercollectie zijn ook elementen terug te vinden die de artistiek directeur eerder voor de damescollecties van het Italiaanse merk ontwierp. Denk aan nauwsluitende, onderaan uitlopende jurken en jurken met een lage taille en franjezomen.

Het tweed mantelpak wordt weer begeerlijk

Het Chanel-mantelpak door Matthieu Blazy. Collectie SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In de handen van Matthieu Blazy verliest het iconische tweed mantelpak van Chanel zijn klassieke strengheid en wordt het lichter. De stof is opengewerkt en verlevendigd met felle kleuren, reliëfeffecten en energieke geometrische patronen. Met zijn transparantie en een gemoderniseerde snit door een brede, laag gedragen riem, toont dit sleutelstuk uit de Chanel-garderobe de inspanning van Matthieu Blazy om het weer aantrekkelijk te maken voor een jongere doelgroep.

Een krachtig symbool van vrouwelijke emancipatie

De lente-zomer 2026-collectie was geen volledige verrassing. Voorafgaand aan de presentatie wekte het merk de nieuwsgierigheid van het publiek met een eerste teaser. Afgelopen weekend publiceerde het team van Chanel op het Instagram-account van het merk een zwart-wit portret van de rug, schouders en delicate nek van een brunette. Haar boblijn deed onvermijdelijk denken aan Gabrielle Chanel zelf, die vaak werd afgebeeld met een ‘coupe à la garçonne’. Een manier om een terugkeer naar de oorsprong aan te kondigen en een eerbetoon te brengen aan de oprichtster.

De eerste beelden van de Chanel lente-zomer 2026-collectie door Matthieu Blazy. Credits: Copyright Chanel. Photo David Bailey.

Met de keuze voor de iconische ‘coupe à la garçonne’ brengt Matthieu Blazy ook een krachtig symbool van vrouwelijke emancipatie uit de jaren twintig opnieuw tot leven. In dat decennium was het kort knippen van het haar een daad van rebellie. Bovendien wordt het citaat “een vrouw die haar haar knipt, staat op het punt haar leven te veranderen” geassocieerd met Gabrielle Chanel. Een uitspraak die perfect past bij de huidige situatie.

Tot slot voegde de discrete waaier van veren, die leek op een paar oorbellen en samensmolt met het haar, een speelse toets toe aan het beeld. Dit is ook kenmerkend voor David Bailey, de maker van de campagne en een Engelse modefotograaf die in de jaren zestig de beeldvorming van de vrouw hielp revolutioneren. De discrete elegantie, het minimalisme en het non-conformisme in zijn werk vinden een duidelijke echo in de stijl van Matthieu Blazy.

Geslaagde gok?

De verwachtingen voor Matthieu Blazy zijn hoog. De nieuwe creatief directeur van de modeactiviteiten van Chanel – benoemd in december 2024 – moet het beroemde Franse modehuis zijn grandeur teruggeven en het tijdperk van Karl Lagerfeld, die van 1983 tot 2019 aan het roer stond, afsluiten. Een extra grote uitdaging in een moeilijke economische tijd voor de luxesector, die ook de Chanel-groep niet onberoerd heeft gelaten: een daling van de nettowinst met 28,2 procent in 2024 ten opzichte van 2023, tot 3,4 miljard Amerikaanse dollar.

Met de keuze voor Matthieu Blazy kiest Chanel voor een artistiek directeur met een solide staat van dienst. Zijn werk bij Bottega Veneta leidde tot een omzetstijging voor het merk. De collectie die hij nu voor het Franse huis heeft ontworpen, ligt in het verlengde van zijn werk voor Bottega Veneta. We zien dezelfde creativiteit, dezelfde ogenschijnlijke eenvoud met een speelse twist, maar vooral een zeer draagbare en nuchtere chic. Kortom, genoeg om Chanel een nieuw tijdperk in te luiden.

Chanel-show door Matthieu Blazy, SS26. Credits: Photo by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP