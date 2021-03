Chileens zonnebrillenmerk Karün maakt entree op Europese markt

Brillenmerk Karün uit het Chileense Patagonië, is voor het eerst in Europa gelanceerd. Het brengt zijn nieuwste collectie naar Europa in samenwerking met optiekretailer GrandVision, zo meldt het merk in een persbericht.

In Nederland maakt Karün zijn entree via retailers Pearle Opticiens en Eye Wish Opticiens.

Het Chileense merk dat werd opgericht in 2012, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zij combineren ondernemen natuurbehoud in de bossen van Patagonië en steunen ondernemers uit lokale gemeenschappen.

Het bedrijfsmodel van Karün, het zogenoemde Conscious Development Model, is erop gericht zo duurzaam mogelijk te produceren en het contact en de relatie van de mens met de natuur te herstellen.

Dit doet het bedrijf door natuurlijke materialen van lokale ondernemers in Patagonië te recyclen, en dit om te vormen tot het eindproduct.

Een dubbele samenwerking

Oprichter en CEO van Karün, Thomas Kimber, wil de modewereld opschudden. In het kader van zijn komst naar Europa via GrandVision, doet Karün dit in samenwerking met Amerikaans actrice Shailene Woodley, die tevens bekend staat om haar milieuactivisme.

“Ik denk dat we nu een unieke kans hebben om de basis te leggen voor jongere generaties en bedrijven om na te denken over de manier waarop we ondernemen. Met deze collectie bewijst Karün dat mode gebruikt kan worden als middel van zowel zelfexpressie als om in harmonie samen te leven met de natuur en zijn gemeenschappen,” aldus actrice en activiste Shailene Woodley.

De samenwerking heet ‘Karün by Shailene Woodley’ en heeft als motto: “Let your nature flow.” Een collectie die retro elementen een nieuw minimalistisch en duurzaam jasje wil geven. De brillen zijn gemaakt van gerecyclede visnetten, naast ander afvalnylon en gerecyclede metalen, verzameld door lokale ondernemers.

De prijzen van de Karün brillen variëren tussen de 79 euro en 99 euro.

FashionUnited sprak Karün oprichter en CEO Thomas Kimber. Het interview in kwestie verschijnt binnenkort op FashionUnited.NL en FashionUnited.BE.