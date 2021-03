Chloé-debuut Gabriela Hearst krijgt Nederlands randje door samenwerking Sheltersuit

Vandaag stond de eerste Chloé-presentatie van kersverse creatief directeur Gabriela Hearst op de modekalender. Die presentatie kreeg een onverwachts Nederlands tintje omdat Hearst samen heeft gewerkt met het Nederlandse Sheltersuit, zo meldt een persvertegenwoordiger van het merk aan FashionUnited.

Hearst en Bas Timmer, de oprichter van Sheltersuit, hebben samen diverse tassen geproduceerd. Sheltersuit is een Nederlands bedrijf die jassen maakt die getransformeerd kan worden tot een slaapzak. Deze jassen worden gemaakt van restpartijen stof en oude slaapzakken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is dan ook niet gek dat de Chloé-tassen bestaan uit prints uit het archief van het Franse modehuis en de items zijn gemaakt uit voornamelijk restpartijen stof. “Sheltersuit laat hiermee zien dat mode, esthetiek en doing good als non-profit organisatie samengaan, en vraagt aandacht (aan een breed en nieuw publiek) voor hun werk en het daklozenprobleem,” aldus de woordvoerder.

Sheltersuit op Parijse modeweek: Samenwerking met kersverse creatief directeur Chloé

Gabriella Hearst werd afgelopen december aangekondigd als de nieuwe creatief directeur van Frans modehuis Chloé. Hearst richtte haar eigen gelijknamige merk in 2015 op en kreeg in 2019 een investering van meerdere miljoenen van luxeconcern LVMH. Hearst won in het najaar van 2020 de American Womenswear Designer of the Year Award en maakte ze haar debuut met haar eigen modehuis op Paris Fashion Week. Woensdagmiddag debuteerde de ontwerper met haar eerste Chloé collectie op de (digitale) modeweek van Parijs.

“Dit was een project die ik graag wilde ontwikkelen bij Chloé omdat het me energie geeft dat voortkomt uit betekenis en een doel,” aldus Hearst in een statement over de samenwerking met Sheltersuit. “Het laat me toe in een realiteit waarin anderen elke dag leven. Ik heb diepe bewondering voor Bas Timmer van Sheltersuit, een mede ontwerper die al zijn vaardigheden inzet om andere te helpen - de meest altruïstische manier om design te gebruiken,” zo licht Hearst toe. “Bas en zijn team hebben tien dagen in het modehuis gewerkt waar zij een Sheltersuit Chloé Backpack in vier kleuren hebben gemaakt met oude materialen van het modehuis. Het ontwerp is mooi, vrolijk en functioneel: het is bewust en voor een groter doel gemaakt waardoor het beschutting biedt voor mensen die dakloos zijn.”

De opbrengst van de tassen zal volledig ten goede komen van daklozen. Voor elk verkocht ontwerp zullen twee Sheltersuits gemaakt en weggegeven worden, zo meldt de woordvoerder. De collectie gaat dit najaar in de verkoop.