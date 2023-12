Christiaan Wijnants stapt in beauty met sieradenontwerper Karolin van Loon

De Belgische ontwerper Christian Wijnants heeft de handen ineen geslagen met sieradenontwerper Karolin van Loon. Dat resulteerde in een veganistische en milieuvriendelijke nagellakcollectie, meldt Christiaan Wijnants in een persbericht.

Van Loon staat bekend om haar sieraden waarin ze ruwe en authentieke materialen verwerkt zoals agaatstenen en diamanten. Eerder bracht ze onder eigen naam al een veganistische nagellaklijn op de markt. Voor Wijnants, die nu tien jaar zijn eigen modelabel heeft met een focus op knitwear, is het de eerste stap naar beautyproducten.

De collectie bestaat uit de drie nagellakkleuren, geïnspireerd op Wijnants aankomende resortcollectie 2024: Forest, Ocean Grey en Lime. Volgens het persbericht gaat het om een exclusieve capsulecollectie: de set is verkrijgbaar in een beperkte oplage, voor de prijs van 84 euro per stuk. De nagellak is veganistisch en milieuvriendelijk en biedt daarmee een ‘unieke en ecologische benadering van schoonheid’, aldus de twee Antwerpse ontwerpers.