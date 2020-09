Clean Clothes Campaign presenteert rapport over uitbuiting in de kledingindustrie

De Clean Clothes Campaign, een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor betere werkomstandigheden in de kledingindustrie, heeft in een persbericht een nieuw rapport gepresenteerd over uitbuiting in de kledingindustrie. Het rapport dat ‘Out of the shadows: A spotlight on exploitation in the fashion industry’ werd genoemd, stelt dat het contrast tussen wat grote modemerken claimen en de werkelijke omstandigheden in de fabrieken waar zij mee werken nog altijd groot is en uitbuiting nog steeds plaatsvindt. Van alle merken die de Clean Clothes Campaign onderzocht, kan geen enkel merk met zekerheid zeggen dat elke arbeider in hun toeleveringsketen een eerlijk loon verdient.

Voor dit rapport werd zowel veldonderzoek gedaan als een vragenlijst uitgestuurd naar 108 merken en retailers uit veertien landen. Er werden interviews gehouden en 490 arbeiders werkzaam in 19 verschillende kledingfabrieken in China, India, Indonesië, de Oekraïne en Kroatië stuurden gegevens van hun loonstrookjes in.

Geen enkel merk dat mee werd genomen in het onderzoek bleek iedereen in hun supply chain eerlijke lonen te betalen. Zelfs als zij aangeven dit wel te doen. Door de pandemie is dit eigenlijk alleen maar toegenomen. Lonen worden soms helemaal niet betaald en arbeiders zijn niet meer zeker van hun baan nu orders gecanceld worden. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat arbeiders vaak onbetaald moeten overwerken, dat vrouwen vaak minder verdienen dat mannen en dat transparantie hierover in de kledingindustrie nog ver te zoeken is. De Clean Clothes Campaign vraagt overheden en kledingmerken daarom opnieuw om actie te ondernemen, zodat lonen in de industrie echt eerlijk worden.