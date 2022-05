‘Clog girl summer’: Scholl lanceert eerste samenwerking met Ganni

Scholl is een samenwerking aangegaan met het Deense merk Ganni om de Pescura opnieuw te ontwerpen. De vijfdelige collectie bestaat uit de Pescura die door Ganni is heruitgevonden met vijf verschillende kenmerkende Ganni prints, zo is te lezen in het persbericht.

Voor lente-zomer 2022 lanceerde Scholl een nieuwe productlijn, Scholl iconic, die is gebaseerd op de Pescura. Het model met de houten zool combineert mode en comfort voor een nieuwe generatie. In het kader van deze herlancering staan verschillende samenwerkingen gepland, waaronder deze eerste samenwerking met het Deense modelabel Ganni.

De sandalen zijn voorzien van kenmerkende Ganni prints, die bestaan uit bloemen en ruiten, een stof met het GANNI-monogram en een stof met de klassieke GANNI smiley en hartjes - alles in een jaren '60-geïnspireerd kleurenpalet.

Beeld via: UPR Belgium

Zowel Ganni als Scholl, dat werd opgericht in de jaren '60 streven naar meer circulariteit in de mode. De nieuwe versie van de originele houten sandaal is dan ook handgemaakt in Italië door een ambachtelijke familieproductie, de stof van de sandaal is gemaakt van 100 procent gecertificeerd biologisch katoen, de voering bestaat voor 51 procent uit post-consumer gerecycled polyester en de zool is gemaakt van kunstmatig rubber en FSC Council gecertificeerd hout. Er wordt voor deze samenwerking ook gebruikgemaakt van de supply chain transparantie technologie van Provenance, zo is te lezen in het persbericht. Op deze manier kan informatie over leveranciers, de herkomst van de producten en de impact van de materialen gedeeld worden via de websites van beide merken.

Beeld via: UPR Belgium

​​"De houten sandaal van Scholl is al sinds de jaren '60 een wereldwijd schoenenicoon, dus de kans krijgen om een Ganni interpretatie te maken van een cult fashion item als dit is een droom die uitkomt", zo deelt Ditte Reffstrup, creatief directeur van Ganni in het persbericht. Ze vult aan: “Ik ben super trots dat dit een van Scholl's meest verantwoordelijke collabs is. We wilden een eerbetoon brengen aan het erfgoed van de klomp en er tegelijkertijd voor zorgen dat de geest van Ganni 100 procent aanwezig was. Ze zijn de perfecte zomerschoen en ik kan niet wachten om #Gannigirls overal in de zon te zien!"

De sandalen zijn nu verkrijgbaar via de website van Ganni en Scholl. Elk model kost 175 euro.