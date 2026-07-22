Collectie uit samenwerking Blundstone en Amsterdamse Pop Trading Company nu te koop

Blundstone en het Amsterdamse Pop Trading Company lanceren een samenwerking met een nieuwe interpretatie van de Chelsea boot. De collectie, bestaande uit drie limited-edition modellen, verkent de tactiele eigenschappen van koeienhuid met haar. De natuurlijke variaties, strepen en het unieke karakter van het materiaal staan hierbij centraal.

Het project resulteert, na een reeks behandelingen en bewerkingen, in drie verschillende versies van de klassieke Blundstone-laars.

Een ander model uit de samenwerking met Pop Trading Company Beeld: Blundstone

“De samenwerking met Pop Trading Company is een totaal onverwachte herinterpretatie van de iconische Chelsea boot. De materialen voor het bovenwerk en de hiellus geven elke laars een uniek patroon en karakter. Geen twee paar zijn hetzelfde, wat deze limited-edition collectie nog exclusiever maakt,” aldus Joe Carfora, global assortimentsmanager van Blundstone, in een verklaring.

De nieuwe modellen zijn vanaf vandaag, 22 juli, verkrijgbaar in de flagshipstore van Pop Trading Company in Amsterdam en online, en bij geselecteerde Blundstone-winkels en online.

Het Blundstone & Pop Trading Company Pony-model kost 300 euro, de Glazed Ginger 255 euro, net als de Double Black.

Pop Trading Company, opgericht in 2013, is een merk uit Amsterdam met diepe wortels in de skatecultuur. Het merk combineert zijn erfgoed met hedendaagse herenmode.