Comfort is in: Hoe een jaar in loungewear de broektrends bepaalt

De consument is nog niet klaar om de joggingbroek uit te zwaaien - althans niet helemaal. Nu de maatregelen rondom het coronavirus steeds meer versoepeld worden en mensen terugkeren naar hun routines van voor de pandemie, laten kledingtrends zien dat consumenten de voorkeur geven aan het comfort van de loungewear die ze tijdens de lockdown droegen.

"Comfort werd het afgelopen jaar een belangrijke prioriteit voor mensen, en dat zal niet snel verdwijnen," vertelde Alison Stiefel, general manager van ShopStyle, aan FashionUnited.

"Het was niet langer nodig om een volledige look te stylen [tijdens de pandemie]," vervolgde ze. "Met de groei in het aantal videogesprekken zagen we dat consumenten zich focusten op producten die vanaf de taille zichtbaar waren, zoals haaraccessoires en blouses, waardoor ze zich vanaf de taille naar beneden in loungewear konden kleden."

Volgens gegevens van retailmonitor Edited, is het aantal loungewear-stijlen zoals joggingbroeken en leggings met 34 procent gestegen en het aantal verkochte producten met 64 procent.

Nu het leven weer normaal begint te worden, willen consumenten graag het comfort van hun joggingbroek behouden, maar er toch modieus uitzien. Volgens de inzichten van ShopStyle zijn alledaagse stijlen met een comfortabele pasvorm op dit moment the way to go.

Stiefel legt uit: "Mensen zullen blijven zoeken naar modieuze broeken terwijl ze comfort hoog in het vaandel houden. We zien nu al een toename van shoppers die op zoek zijn naar cargo broeken, broeken met prints, ‘dad’-broeken (lange broeken met een hoge taille, wijde pijpen en steekzakken voor en achter, red.) en vernieuwde versies van leggings en joggingbroeken, en we verwachten dat deze stijlen steeds populairder zullen worden tot in het najaar."

Credit: Everlane

Loungewear bron van inspiratie voor broekentrends

"Bijpassende sets, uitgesneden silhouetten en pluche texturen worden de grootste trends dit najaar," zei Stiefel.

De impact van joggingbroeken op de alledaagse broekenstijl is al te zien. Consumenten kiezen voor stijlen met een tailleband met trekkoord en meer beweeglijke stoffen, terwijl bij denim broeken met een lage taille en wijde pijpen steeds populairder worden in vergelijking met hoge taillebanden en skinny fits.

Zo biedt Everlane momenteel een lijn aan van "Easy Bottoms". Elk model, of het nu denim, chino of katoen is, heeft een elastische taille om het comfort te benadrukken. Dit is een aanvulling op de nieuwe lijn paperbag-broeken van het merk, die een verfijnde look bieden terwijl ze toch elastisch blijven.

"Joggingbroeken en leggings zullen de stijl van broeken blijven beïnvloeden", aldus Stiefel. "Kledingstukken die comfortabel en multifunctioneel zijn, zullen centraal staan - zoals split-hem leggings die zowel casual als chique gedragen kunnen worden. Deze broeken kunnen gemakkelijk van overdag naar 's avonds gedragen worden door ze te combineren met een sneaker voor een casual look overdag, of met hoge hakken en sieraden 's avonds. Nu sommige kantoren aankondigen dat ze in de herfst van 2021 weer opengaan, zullen mensen op zoek gaan naar outfits die professioneel, maar ook comfortabel zijn."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.