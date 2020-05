Community stimuleren in een post-coronavirus consumentenomgeving

Trendstop nodigt lezers van FashionUnited uit voor een kosteloze online sessie waarin wordt ingegaan op de veranderende eisen van de consument ten tijde van de corona-pandemie.

The Post-Coronavirus Consumer Online Workshop

Dinsdag 19 mei, 10:00u EST / 16:00u CEST

In tijden van crisis ondergaat de mentaliteit van consumenten gewoonlijk een radicale verschuiving. Maar een verschuiving zo groot als tijdens de huidige corona-pandemie, is de meest opvallende in de moderne geschiedenis.

De ingrijpende veranderingen in de levensstijl als gevolg van de uitbraak van het virus, hebben tot de opkomst en een versnelling van een nieuw consumentengedrag geleid. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de economie als voor bedrijven. Nu de impact van het virus nog geruime tijd zal voortduren, moeten bedrijven behendig en innovatief reageren op dit ‘nieuwe normaal’ om ervoor te zorgen dat ze kunnen inspelen op het uit de coronacrisis voortgekomen veranderde gedrag van consumenten.

Nu mensen nieuwe manieren vinden om persoonlijk contact te onderhouden en sociale netwerken op te bouwen, zijn het de merken die een community stimuleren en authenticiteit uitstralen die het meest zullen resoneren.

Actieve deelname aan op community gerichte ondernemingen en het organiseren van initiatieven voor positieve feedback, versterkt de goodwill, loyaliteit en emotionele verbondenheid van consumenten met een merk.

Merken als Lululemon, die zich richten op thuis-workouts waarbij lichaamsbeweging wordt gebruikt als een vorm van zelfzorg, is een geweldig voorbeeld van een initiatief voor positieve feedback.

Bedrijfsethiek en hoe een bedrijf zijn personeel, leveranciers en klanten behandelt, zowel voor, tijdens als na de pandemie, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Transparantie op dit gebied is van het grootste belang.

Op intiutief niveau, waar het dagelijks leven wordt beïnvloed, families zijn gescheiden en gemeenschappen zijn verwoest, is er met name minachting voor merken die niet alleen aan zichzelf denken. Het recente nieuws dat Sports Direct zijn filialen open houdt om ‘essentiële producten’ te kunnen verkopen, werd positief ontvangen.

Dat is in schril contrast met spelers als LVMH, Mango en Zara, die hun productiecapaciteiten snel zijn gaan richten op de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen aan medisch personeel. Het feit dat ze daardoor een soort winstgevende overheids-groothandels zijn geworden, zal zeker in de merkgeschiedenis worden opgenomen. Wat overblijft is de publieke perceptie: de bedrijven zijn helden die de handen uit de mouwen steken en hun gereedschap oppakken.

Kijk dinsdag 19 mee, want we onthullen toekomstige consumentenverwachtingen en de belangrijkste veranderingen waarmee merken rekening moeten houden. De laatste 20 minuten van de 80 minuten-durende sessie zijn gereserveerd voor uw prangende vragen, zodat onze experts direct advies kunnen geven.

Klik op de banner om u aan te melden voor de FashionUnited aanbieding