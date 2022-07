Composteren is de toekomst van modeverpakkingen

De meeste modeartikelen worden verschillende keren verpakt en uitgepakt voordat ze bij de consument terechtkomen, wat leidt tot grote hoeveelheden onnodig weggegooide plastic verpakkingen. Helaas belanden de meeste verpakkingen als afval op stortplaatsen en in verbrandingsovens, wat bijdraagt aan het broeikasgasuitstootprobleem van de mode. Ook de kleding zelf en de bijbehorende textielberg zijn een enorm probleem. Mode wordt dan ook nog steeds beschouwd als 's werelds grootste vervuilende industrie, na olie en gas.

Composteerbare verpakking is de volgende grens van duurzaamheid

Bedrijven blijven zoeken naar manieren om het milieuafvalprobleem van de mode te verbeteren. Een oplossing die steeds meer ingang vindt, is composteren. Composteerbaarheid is een geheel nieuw onderwerp in de mode-industrie. Hoewel het onderwerp van biologisch afbreekbare materialen op dit moment erg populair is, is composteerbaar biologisch afbreekbaar, maar biologisch afbreekbaar is niet altijd composteerbaar. Biologisch afbreekbare materialen doorlopen een langdurig proces om te worden afgebroken tot hun natuurlijke elementen, terwijl composteerbare materialen onder optimale omstandigheden worden afgebroken.

Nieuwe bedrijven, zoals TIPA, richten zich op honderd procent composteerbare alternatieven voor plastic. De duurzame producten van TIPA vervangen plastic voor gebruik en voeden de aarde door compostering. Andere bedrijven kijken ook naar composteerbare alternatieven voor materialen zoals leer.

Stella McCartney lanceerde in 2001 een collectie gemaakt van champignonleer. MycoWorks, een bedrijf dat champignonleer produceert, is ook een grote speler aan het worden op het gebied van composteerbare materialen. Terwijl vezels een belangrijk gespreksonderwerp zijn op het gebied van duurzaamheid, krijgt de verpakking de laatste tijd meer aandacht.

Volgens Michael Wass, vice-voorzitter van TIPA, werd vorig jaar slechts vier procent van de recyclebare verpakkingen daadwerkelijk gerecycled, en is er dus behoefte aan een nieuwe oplossing. "Recycling is belangrijk voor de producten waar het een goede oplossing biedt, maar flexibele verpakkingen zijn vaak zeer uitdagend om effectief te recyclen," zei Wass tegen FashionUnited. "Composteren biedt een inherente waarde aan het einde van de levensduur. Als je composteerbare verpakkingen kunt laten veranderen in iets waardevols, dan lost dat de uitdaging op die komt kijken bij recycling dus op. Bij recycling verzamelen recyclers dingen die ze vaak niet kunnen verkopen."

Om hun composteerbare verpakking te maken, gebruikt TIPA materialen van gecertificeerde composteerbare polymeren, door beschikbare grondstoffen te sourcen. Veel bekende merken, waaronder Scotch & Soda en Gabriela Hearst, gebruiken TIPA’s verpakkingen al.

Conventionele plastic zakken hebben geen duurzaam levenseind, en flexibele verpakkingen zijn een van de meest voorkomende vormen van zwerfvuil. Ze zijn moeilijk op te vangen en verwaaien gemakkelijk van de stortplaats. Composteerbare verpakkingen bieden een duurzame oplossing in de toeleveringsketen.

Ook kunnen composteerbare verpakkingen in een compostvat worden geplaatst of naar een composteringsinstallatie worden gestuurd, waar ze snel worden afgebroken tot organische materialen.

Hoewel het de vraag is hoe een duurzaam en composteerbaar bedrijf kan opschalen, heeft TIPA een milieuvriendelijke aanpak gevonden om dit te doen. Ze betrekken en produceren zoveel mogelijk lokaal, waardoor ze de CO2-uitstoot van het vervoer verminderen. Consumenten die hun verpakking krijgen, krijgen een in eigen land geproduceerde oplossing. Nu er veel problemen zijn met de toeleveringsketen, is een binnenlandse productie een welkome oplossing voor de detailhandel. En, nu 53 procent van de kledingconsumenten vindt dat bedrijven het gebruik van plastic moeten verminderen, zijn composteerbare verpakkingen de toekomst.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Marthe Stroom.