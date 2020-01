Copenhagen Fashion Week stelt duurzaamheidseisen op voor deelnemende merken

Copenhagen Fashion Week lanceert een duurzaamheid actieplan voor 2020-2022. Onderdeel van dat plan is het opzetten eisen op het gebied van duurzaamheid waaraan deelnemende merken moeten voldoen om op het schema van de modeweek te komen. Copenhagen Fashion Week wil de mode industrie hierdoor stimuleren hun initiatieven te versnellen, zo meldt de organisatie in het persbericht.

Het evenement wil het effect wat het heeft op het milieu met 50 procent reduceren de komende jaren en willen zero waste zijn in 2022. Daarnaast gaat het voorwaarden op het gebied van duurzaamheid opstellen waaraan deelnemende merken moeten voldoen. Deze voorwaarden worden komende jaren samengesteld en vanaf januari 2023 moeten deze geïmplementeerd worden. Deelnemende merken moeten sowieso voldoen aan 17 minimum standaarden zoals het niet vernietigen van onverkochte items, het gebruik van minstens 50 procent biologisch, upcycled of gerecycled textiel in alle collecties en het gebruik van duurzame verpakking en een zero-waste set voor de show.

“Alle spelers in de industrie - dus ook modeweken - moeten verantwoordelijkheid dragen voor hun daden en bereid zijn om de manier waarop ze zaken doen te veranderen,” aldus Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week, in het statement. “Het tijdsbestek waarin we de verwoestende effecten van klimaatverandering af kunnen wenden is minder dan tien jaar en we zien vandaag de dag al de catastrofale impact. Copenhagen Fashion Week is een culturele en commerciële ontmoetingsplek voor de Scandinavische mode industrie. Dit geeft ons een enorme verantwoordelijkheid en potentie om verandering op grote schaal teweeg te brengen in de industrie. Door deze richting te kiezen veranderen we van een traditioneel evenement naar een platform voor verandering.”