Copenhagen Fashion Week voor FW23: Vier grote trends

De modemaand begint traditioneel met de shows in New York. Maar zoals elke insider in de industrie weet, is Kopenhagen de echte start. De collecties van Scandinavische ontwerpers en de straatstijl van hun bezoekers zijn allemaal aanwijzingen voor toekomstige richtinggevende trends. Hier zijn de sterkste van herfst-winter 2023.

Outerwear gaat ‘Poef’

Mode en functie gaat samen met gewateerde jassen en dat is waarschijnlijk de reden waarom we ze seizoen na seizoen in elke stad zien. Ontwerpers uit Kopenhagen volgden dit voorbeeld en toonden vele versies

Helmstedt

Beeld: Helmstedt fw23/Launchmetrics Spotlight

Voor look 19 presenteerde Emilie Helmstedt een slanke, halflange gewatteerde jas. Hij was uitgevoerd in ombré combinaties van bruin, oker, paars, blauw en roze, en werd getoond over een handgeschilderd denim jack en rok, sokken en sneakers.

Holzweiler

Beeld: Holzweiler fw23/Courtesy James Cochrane for CFW

Look 32 van het Noorse label Holzweiler bestond uit een cropped maar oversized navy puffer jacket over een limoengroene bodysuit met een zwart natuurmotief.

Selam Fessahaye

Beeld: Selam Fessahaye fw23/ Courtesy James Cochrane for CFW

De Zweeds-Eritrese ontwerper Selam Fessahaye toonde voor look 15 een volumineuze gewatteerde jas in een traditioneel camouflagepatroon.

Stine Goya

Beeld: Stine Goya fw23/ Launchmetrics Spotlight

Look 43 van Stine Goya was een parka in een veelkleurige allover-print met bijpassende legging en handschoenen. Zwarte beenwarmers en glanzende laarzen maakten de look compleet.

Geprint

Ontwerpers maakten basis silhouetten extra interessant door complexe all-over prints te gebruiken in kleurrijke combinaties.

Ganni

Beeld: Ganni fw23/ Courtesy James Cochrane for CFW

Bij Ganni toonde Ditte Reffstrup voor look 24 een all-in-one met pofmouwen en een gerimpelde voorkant. De all-over print was een abstracte mix van roze, paars, blauw en groen.

Lovechild 1979

Beeld: Lovechild1979 fw23/ Courtesy James Cochrane for CFW

Bij Lovechild 1979 toonde Mia Kappelgaard een vervaagde bloemenprint op een enkellange jurk in marineblauw en grijs met een bijpassende halsdoek voor look 19.

Munthe

Beeld: Munthe fw23/ Courtesy James Cochrane for CFW

Look 8 van het Kopenhaagse merk Munthe was een langer jack over een blouse en een broek in dezelfde print. Het handgeschilderde ontwerp was gekleurd in verschillende groene en ivoorkleurige tinten.

Stine Goya

Beeld: Stine Goya fw23/ Courtesy James Cochrane for CFW

Voor look 8 toonde Stine Goya een broekpak met een jasje met brede schouders en drie knopen in een jacquardstof in blauw en zwart met gebieden van metallic goud en zilver.

Knit-wit

Scandinavische ontwerpers staan bekend om hun expertise met gebreide kleding. Veel van de FW23-shows hadden vernieuwende looks.

Henrik Vibskov

Beeld: Henrik Vibskov fw23/ Courtesy James Cochrane for CFW

Van Henrik Vibskov was look 37 een felgroene jurk met vloerlengte in een variatie van een popcornpatroon met een schijnbare col en een geribde zoom.

TG Botanical

Beeld: TG Botanical fw23/ Courtesy James Cochrane for CFW

Van de Oekraïense ontwerpster Tatyana Chumak werd voor look 20 een ribgebreide trui met een gedeconstrueerde overlay getoond in combinatie met een popcorn gebreide legging.

A. Roege Hove

Beeld: A. Roege Hove fw23/ Launchmetrics Spotlight

Amalie Røge Hove is een conceptuele breigoedontwerpster. Look 37 was een ribgebreide cutaway top met een overlay. Deze werd gecombineerd met een zwarte ribgebreide broek. Beide waren gemaakt van een katoen/nylon mix.

Aeron

Beeld: Aeron fw23/ Courtesy James Cochrane for CFW

Eszter Áron uit Budapest toonde verschillende gebreide ensembles, waaronder een mock turtleneck en een bijpassende flared legging in een ribpatroon.

Boven en onder

De meeste ontwerpers uit Kopenhagen toonden getailleerde looks. Gelaagde stijlen zagen boden een frisse wind.

Mark Kenly Domino Tan

Beeld: Mark Kenly Domino Tan fw23/ Courtesy James Cochrane for CFW

Creatief directeur Caroline Engelgaar creëerde voor look 17 een jurk met gespleten zoom en bijpassend bijgesneden jasje in heathered bruin/grijs met een halve schort gelaagd vanaf de taille.

Rabens Saloner

Beeld: Rabens Saloner fw23/ Courtesy James Cochrane for CFW

Look 1 van Birgitte Raben was een half jasje over een tuniek en een broek met wijde pijpen, alles in een bijpassende beige crépe stof. Een trappermuts van imitatiebont en een duffel maakten de outfit compleet.

The Garment

Beeld: The Garment fw23/ Courtesy James Cochrane for CFW

Look 21 van Sophia Roe en Charlotte Eskildsen bestond uit een dubbel gelaagde grijze trui en een rok met visgraatmotief aan de voorkant over een grijze gabardine broek. Een ivoorkleurige halsdoek zorgde voor een contrasterende kleur.

Holzweiler

Beeld: Holzweiler fw23/ Launchmetrics Spotlight

Voor look 35 toonde Maria Skappel Holzweiler een neutraal tweedelig geruit pak met een minikilt over de broek. Een zwarte top eronder maakte het ensemble compleet.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.