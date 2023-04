CPHFW FW23: Hoe denim te stylen zie je op straat

De catwalks van de laatste FW23 editie van Copenhagen Fashion Week waren niet de enige locaties waar geweldige stijl te zien was. Ook veel bezoekers aan de Deense shows maakten inspirerende kledingkeuzes. Denim verwerken in een showstopper was de sleutel. Hier zijn tien van de beste.

Dubbel denim + imitatiebont

Beeld: CPHFW fw23/Launchmetrics Spotlight

Langharig imitatiebont geeft extra textuur aan een dubbel denim ensemble met een brede ingewerkte rand aan de broek. Deze aanwezige voegde een paar gedurfde accessoires toe om de look te maximaliseren.

Een lichte wassing

Beeld: CPHFW fw23/Launchmetrics Spotlight

Een Balenciaga-achtige top in jeansstijl gecombineerd met jeans met wijde pijpen, beide in lichte wassingen. Deze bezoekster droeg een fel blauwe clutch, zilveren oorbellen en een zonnebril zonder montuur.

Collage style

Beeld: CPHFW fw23/Launchmetrics Spotlight

Deze gast laat zien hoe je een collage look a la DSquared2 maakt; met een hybride denim/kaki nylon jas over een lange rode pointelle gebreide rok en een rode sweater. Accessoires zijn een baseballpet, paarse veterschoenen met spekzolen en een kleine handtas.

Zeg het met laagjes

Beeld: CPHFW fw23/Launchmetrics Spotlight

Een opvallende gelaagde look: een felgroen donsjasje en geruite plooirok wordt gedragen met een wit overhemd en een jeans met enkelsplit. Accessoires zijn een brede zwarte stropdas, Coperni kettingtas, Byfar minitas en schoeisel met spekzolen.

Geborduurde jeans +

Beeld: CPHFW fw23/Launchmetrics Spotlight

Deze bezoekster draagt een blauwe jeans van Blumarine met bloemenborduursel en een klassiek nylon pilotenjack. Een tas met lovertjes, roze spiegelbril met montuur, Chanel-oorringen en denim schoenen maken de look compleet.

Designer twist

Beeld: CPHFW fw23/Launchmetrics Spotlight

Een spannende combinatie van een schuin gesneden lange denimrok met een korte gebreide kabeltrui van Miu Miu en een gestreept overhemd. Ze droeg een Louis Vuitton Bedford tas en gele sandalen.

Americana Redux

Beeld: CPHFW fw23/Launchmetrics Spotlight

In deze look werd een oversized motorjack van By Marlene Birger gecombineerd met een denim rok van maxi lengte en western laarzen. Een vintage Dior-tas maakte de outfit compleet.

Shorts +

Beeld: CPHFW fw23/Launchmetrics Spotlight

Een afgeknipte short van denim gecombineerd met een gestreept voetbalshirt van Adidas met een geruit jasje en geaccentueerd met kniehoge laarzen en een zwarte zonnebril.

Een rok tot op de knie +

Image: CPHFW fw23/Launchmetrics Spotlight

Een gestreept shirt onder een felgroen donsjack wordt gecombineerd met een knielange denimrok met rafels en afgewerkt met een strik in de nek, knie hoge sokken en een hoed van imitatiebont.

Cargo pocket jeans +

Beeld: CPHFW fw23/Launchmetrics Spotlight

In deze look wordt een zachtroze jas gedragen over een blauwe jeans met cargozakken. Een zwarte tas en neonroze en blauwe Salomon-sneakers maken de look compleet.