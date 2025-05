CPHFW SS26: Cecilie Bahnsen neemt nieuwe gastrol op zich, Iamisigo, gesteund door Zalando, presenteert

Het voorjaar/zomer 2026 seizoen nadert snel. Daarmee komt langzaam een toestroom van modeweekschema’s die strijden om de aandacht van professionals in de industrie. Dit seizoen loopt Copenhagen Fashion Week (CPHFW) voorop met de publicatie van de officiële merken line-up voor de editie van augustus 2025.

Van 4 tot en met 8 augustus zal het Deense mode-evenement 45 merken hosten. Elk merk is goedgekeurd door de officiële commissie. Dit seizoen moet de commissie ervoor zorgen dat de deelnemers voldoen aan een herzien kader van duurzaamheidseisen. Dit kader wordt momenteel getest en zal in januari 2026 van kracht worden.

Net als in voorgaande jaren zullen er kleine verschuivingen te zien zijn onder het CPHFW Newtalent-programma van het evenement, een initiatief ter ondersteuning van jonge, opkomende ontwerpers. Anne Sofie Madsen sluit zich aan bij het programma, samen met Berner Kühl en Bonnetje, die vorig seizoen zijn geselecteerd voor deelname. Kettle Atelier, Stem en Taus hebben ondertussen een One To Watch-plaats gekregen, waarin ze hun aankomende collecties volgens schema presenteren.

Sunflower, P.L.N. en Rave Review keren terug naar CPHFW

Iamisigo zal ondertussen een show hosten met steun van e-commerce platform Zalando. Zalando kende eerder dit jaar de Zalando Visionary Award 2025 toe aan het Nigeriaanse merk en steunt de runway van de ontwerper zowel financieel als via de productie.

Een nieuw element op het rooster is de CPHFW Guest Slot, waarvoor Cecilie Bahnsen is uitgeroepen tot de eerste deelnemer. Hiermee wordt het tienjarig jubileum van het Nordic label en de toewijding aan het evenement erkend. Het merk zal een speciale showcase presenteren tijdens de modeweek. De gelijknamige ontwerpster zei dat dit “een viering zou zijn van de evolutie en groei van het merk, en zou laten zien hoe zeer we vooruit zijn gegaan met respect voor onze roots en de stad Kopenhagen”.

Cecilie Thorsmark, directeur van CPHFW, zei over dit nieuwe initiatief: “Aangezien onze impact en ons bereik als een wereldwijd gepositioneerde modeweek blijven groeien, zijn we verheugd de CPHFW Guest Slot te introduceren om onze showcase van uitzonderlijke creatieve visionairs verder uit te breiden. Deze mogelijkheid stelt ons in staat om enkele van de sterkste namen van de Nordics te vieren en biedt nieuwe mogelijkheden om inspirerende leiders te presenteren die synoniem zijn in de Nordics, maar ook in het buitenland.”

Verder staan er vaste CPHFW-gasten op het programma, waaronder Marimekko, Filippa K, Munthe, The Garment en Baum und Pferdgarten. Een reeks merken zal ook terugkeren naar de modeweek, waaronder Freya Dalsjø, P.L.N., Sunflower, Ranra en Rave Review.