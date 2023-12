Daily Paper werkt samen met New Era

Het Amsterdamse Daily Paper is een samenwerking aangegaan met het Amerikaanse merk New Era. Dat resulteerde in een herinterpretatie van de bekende 59Fifty-pet van New Era meldt Daily Paper in een persbericht.

Met de samenwerking brengt Daily Paper een ‘eerbetoon aan de culturele betekenis van de 59Fifty-pet’. De ‘fitted cap’ wordt wereldwijd gedragen als een symbool van zelfexpressie in verschillende culturen en undergroundscenes. “Net als Daily Paper moedigt New Era mensen aan om hun persoonlijke stijl en individualiteit daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen via hun producten”, schrijft Daily Paper in het persbericht.

De pet van Daily Paper x New Era is verkrijgbaar in het zwart met een grijze onderklep, voorzien van het logo van beide merken. Het model kost 69,95 euro en is vanaf vrijdag verkrijgbaar in de Daily Paper winkels in Amsterdam, Londen en New York en via de website van New Era.