Damesmode 2020 Innovatortrends

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar drie van de grootste innovatortrends die tijdens de internationale damesmodeweken te zien waren.

Het Trendstop team van specialistische fotografen en analisten heeft de belangrijkste influencer looks uit de mondiale modewereld vastgelegd en van Europa tot de Verenigde Staten de must-have stukken en onmisbare styling trends geïdentificeerd die van invloed zullen zijn op de damesmode- en schoenenmarkten in 2020 en daarna. Onze specialistische streetstyle trendrapporten identificeren en evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend. Op basis van deze diepgaande analyses kunt u de beste beslissingen nemen.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited exclusief inzicht in drie belangrijke mondiale modetrends. Nu de aandacht van consumenten gericht is op het thuisfront illustreren The Cosy Sports Coord, The Babouche Loafer en The Loosely Tied Knit de manier waarop high fashion zich aanpast aan de veranderende werk/leef omstandigheden.

The Cosy Sports Coord

De sterke invloed van sportkleding op mode heroriënteert zich op comfort en draagbaarheid buiten de sportschool of de atletiekbaan. Setjes behouden hun activewear uitstraling dankzij het silhouet en de details, geüpdatet voor binnen en buiten met knusse, tactiele breisels en super zachte, luxueuze jersey en bont combinaties.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Parijs, New York, Kopenhagen, allen 2020.

The Babouche Loafer

Schoenen vinden inspiratie in de pantoffel, verfijnd en verheven voor een stijlvol, hoogwaardig gevoel dat formaliteit en ontspanning vermengt. Luxe leren schachten en ambachtelijk geweven constructies zijn zacht en soepel en creëren inklapbare hielen voor een gemakkelijke slipper uitstraling. Eenvoudige, weloverwogen afwerkingen benadrukken de hoogwaardige esthetiek.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Parijs, Milaan, Milaan, allen 2020.

The Loosely Tied Knit

Losse knopen voegen een nieuwe dimensie toe aan breiwerken in de vorm van ceintuurachtige sluitingen waarmee de taille wordt ingesnoerd voor een nieuw silhouet. Extra wijde of lange kokerachtige knopen worden toegepast op hoogwaardige garens in jurken en truien; de knopen verhullen en onthullen het lichaam op strategische manier en introduceren een subtiele statement uitstraling.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Parijs, Londen, Milaan, allen 2020.

