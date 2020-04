Damesmode Accessoiretrends voor Herfst Winter 2020-21

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de belangrijke accessoiretrends uit het Herfst Winter 2020-21 damesmode seizoen.

De catwalk experts van Trendstop presenteren de essentiële trends die de inspiratie vormen voor accessoire ontwerpen in Herfst 20-21 en daarna. In de grote internationale luxe designer collecties werd een nieuwe mate van verheffing en raffinement geïntroduceerd met een focus op alledaagse invloeden en verwijzingen tussen de categorieën. Ons uitgebreide catwalk verslag en de bijbehorende accessoirebeelden en rapporten evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend, op basis waarvan u de best mogelijk beslissingen kunt nemen.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar drie accessoire trends die onontbeerlijk zullen zijn voor de samenstelling van uw volgende collectie. Hyper-Elevated Outdoor transformeert ruige motieven in modieuze must-have items, met behoud van hun performance eigenschappen. The Evolved Weave en Vintage Childhood Nostalgia illustreren de manier waarop huiselijke en ambachtelijke esthetiek een hoogwaardige uitstraling krijgt.

Hyper-Elevated Outdoor

Outdoor thema’s blijven accessoire ontwerpen beïnvloeden, en ontwikkelen zich om tegemoet te komen aan de eisen van de luxemarkt. Gewatteerde rugzakken en tassen worden gemaakt van gestikt nylon en afgewerkt met een satijnen finish, terwijl functionele afneembare zakken versierd zijn met modieuze details. Praktische accessoires zoals waterfleshouders zijn afgewerkt met leren biezen en uitgevoerd in trendy kleuren.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Moncler, Kenzo, Toga, allen Herfst Winter 2020-21.

The Evolved Weave

Handarbeid verschuift van landelijke naïviteit naar de verfijnde sfeer van het atelier. Ingewikkelde geweven ontwerpen worden versterkt door middel van een combinatie van contrasterende technieken, statement franjes en overdreven proporties. Weelderige leersoorten benadrukken de hoogwaardige uitstraling met toepassingen op tactiele tassen, gedetailleerde riemen en luxe sierraden.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Charlotte Knowles, Bottega Veneta, Roksanda, allen Herfst Winter 2020-21.

Vintage Childhood Nostalgia

Accessoires voor herfst en winter roepen herinneringen op aan de kindertijd met lieflijke nostalgische verwijzingen en vintage inspiratiebronnen. Vierkante miniatuur tassen zijn voorzien van sluitingen zoals op ouderwetse broodtrommels en zijn versierd met kinderlijke tekeningen. Een zacht palet van retrotinten en afwerkingen van antiek agaat roepen het luxueuze gevoel op van het verleden.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Coach 1941, Isabel Marant, Lanvin, allen Herfst Winter 2020-21.

Exclusieve Aanbieding

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Women’s SS20 Key Bags & Belts Directions rapport van Trendstop, een samengesteld overzicht van de essentiële accessoiretrends uit de modeshows van het seizoen. Klik hier voor uw gratis exemplaar.

