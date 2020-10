Damesmode Catwalktrends voor Voorjaar/Zomer 2021

Een nieuwe interpretatie van de traditionele regels binnen de damesmode is een centraal thema voor het SS21 seizoen. Er wordt geëxperimenteerd met verhouding, vorm en silhouet, waarbij inspiratie uit het verleden wordt gehaald om iets nieuws te creëren. Verwijzingen naar het wereldwijde cultureel erfgoed worden hierin verweven, waardoor de milieuvriendelijke ambachtelijke esthetiek een internationaal karakter krijgt.

Trendstop presenteert de belangrijkste trends uit de SS21 Fashion Weeks voor dames.

Period Drama

De vintage trend zet door, en gaat verder terug in de tijd met de introductie van silhouetten en details geïnspireerd door historische kostuums. Volumineuze rokken, korsetconstructies en kant- en borduurtechnieken worden nieuw leven ingeblazen en historische stijlen worden opnieuw gecreëerd met gebruik van performance stoffen die het geheel een uiterst hedendaagse draai geven.

Dramatische Verhoudingen

Het spelen met verhoudingen is kenmerkend voor het SS21 seizoen. De oorzaak hiervan is een combinatie van de vernieuwde belangstelling voor historische kledij en de aanhoudende herwaardering van traditionele damesmode in overeenstemming met de hedendaagse vrouwelijke consument. Opbollende vormen en extreme volume verlenen die frisse ideeën een vleugje speelsheid en een verrassingselement.

De Eco-Nomade

Met de fusie van ecologische thema’s met een wereldwijd perspectief komen twee van de grootste trends in mode samen. Kaftansilhouetten en handgemaakte silhouetten zijn doordrongen van een woestijnnomadische sfeer. Ongelooid leer, garen en vezels hebben een onbewerkte look die de duurzame mentaliteit weerspiegelt met handgemaakte constructies die de ‘terugkeer naar ambacht’-ethos ondersteunen.

Exclusieve Aanbieding:

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Fall Winter 2020-21 Key Themes Directions rapport van Trendstop, met alle essentiële trends uit de FW20-21 collecties. Klik op de banner voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.