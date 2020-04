Damesmode Herfst/Winter 20-21: Stoffentrends gespot op de catwalk

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de belangrijke stoffentrends die van invloed zijn op de damesmode in het Herfst/Winter 2020-21 seizoen.

De catwalk experts van Trendstop presenteren de onmisbare stoffen, rechtstreeks vanuit de internationale modeshows, die bepalend zullen zijn voor damesmode en accessoires. Expressieve textuurmatige materialen nemen dit seizoen het voortouw en worden gebruikt om silhouetten en vormen te creëren of te overdrijven die het conceptuele met het draagbare combineren. Onze uitgebreide catwalk verslagen en de bijbehorende beelden en rapporten evalueren de commerciële waarde van iedere trend zodat u de beste beslissingen kunt nemen.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar drie stoffentrends die cruciaal zullen zijn voor de damesmodesector in FW20-21 en daarna. Expressive Technical Materials presenteert het creatieve potentieel van performance stoffen, terwijl Cut Like Cloth Skins stoffen nabootst. Playful Cosy Vintage is afgestemd op het voorkeur die consumenten hebben voor invloeden uit het verleden en nostalgische thema’s.

Expressive Technical Materials

Technische en performance stoffen nemen nieuwe en expressieve vormen aan. Met aandacht voor oppervlak textuur worden afgedichte gestikte en origami-achtige vouwtechnieken gebruikt om conceptuele 3D formaties te creëren. Een gezuiverd kleurenpalet versterkt de futuristische esthetiek die toegepast wordt op sportieve stoffen, terwijl tonale kleurveranderingen in geweven stoffen subtiele artistieke en natuurlijke elementen introduceren voor meer textuur.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Issey Miyake, Alexander McQueen, Issey Miyake, allen Herfst Winter 2020-21.

Cut Like Cloth Skins

Leersoorten nemen op stoffen geïnspireerde eigenschappen aan, waardoor de gebruiksmogelijkheden ervan worden uitgebreid. De ultrazachte en lichte stoffen vallen soepel om het lichaam met ruches, franjes en geplooide details die het oog bedriegen met hun stof-achtig uiterlijk en basis confectie items ontwrichten voor een uiterst hedendaagse uitstraling met een klein verrassingselement.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Fendi, Self Portrait, Salvatore Ferragamo, allen Herfst Winter 2020-21.

Playful Cosy Vintage

Stoffen voor het nieuwe seizoen weerspiegelen de heropleving van vintage mode, met knusse winterse texturen die gehoor geven aan nostalgische gevoelens. Met de kindertijd ter inspiratie zijn teddybont en ruige glitter vezels gewassen voor een afgeleefde uitstraling. Diepe, pluizige, geborstelde polen worden verder verzacht door middel van de toepassing van retro-achtige vrolijke tinten.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Rokh, Dries Van Noten, Marc Jacobs, allen Herfst Winter 2020-21.

Exclusieve Aanbieding

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Women’s SS20 Key Material Directions rapport van Trendstop, een samengesteld overzicht van de onmisbare print- en motieftrends uit de modeshows van dit seizoen. Klik hier voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.