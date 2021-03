Damesmode trend Herfst 2021: Aqua

Aqua-kleuren nemen een belangrijke plaats in op de catwalks van het modeseizoen herfst 2021. De lichtblauwe tint zorgt voor een speelse maar ook verfijnde toets voor alles van buitenkleding tot loungekleding.

Tod’s showde jasjes, rokken en schoenen in aqua-tinten, terwijl Moschino het gebruikte als kleur-accent naast andere tinten blauw. Giorgio Armani gebruikte de kleur rijkelijk in effen stukken en als accent bij zwart. Prada voegde vleugjes aqua toe aan zijn accessoires. Marni en Alberta Ferretti toonden allebei een flinke dosis aqua. Laatsgenoemde gebruikte het als effen kleur voor truien, jassen en een aantal accessoires.

De aquatrend maakt nu al zijn opmars. Trendsettende retailers tonen de eerste tekenen van de vrolijke blauwe tint. Op dit moment zijn lichtblauwe tinten al zichtbaar op allerlei jurken, truien en sommige broeken, hoewel de meerderheid van deze items niet dezelfde helderheid uitstralen als het aqua van komend najaar. Nu de zomer bijna voor de deur staat, duiken er steeds meer aquakleurige badmode stijlen op. Alo Yoga (Amerikaans sportkleding merk, red.) heeft tevens recentelijk zijn eigen “Bright Aqua” colorway gelanceerd. Klanten van het sportkleding merk kunnen aquakleurige leggings, tops, sportbeha’s en accessoires vinden.

Marni, Tod’s en Moschino; herfst/winter 2021

Aqua trends om op te letten tijdens Herfst 2021

Zodra herfst 2021 begint, zal aqua vaker te zien zijn verspreid over een brede waaier categorieën. De felle kleur is momenteel nog voorbehouden aan loungekleding en badmode, hoewel al een stuk meer intense kleuren zich laten zien voor het nieuwe herfstseizoen, naast de traditionele herfstachtige kleurenpaletten met zachte en neutrale tinten.

Houd aqua in de gaten als zowel een accentkleur in accessoires of kledingstukken met dessin, als in de vorm van een effen kleur aqua in elk type ready-to-wear kledij.

Beeld: Marni, Tod’s en Moschino; Unsplash

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.COM. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.